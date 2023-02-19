HaberlerGaleriMEB son dakika açıkladı! 71 il için tarih netleşti! 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? 1,2,3,6,7,8,9,11,12. sınıflar için...
MEB son dakika açıkladı! 71 il için tarih netleşti! 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? 1,2,3,6,7,8,9,11,12. sınıflar için...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem sonrasında ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında okulların tatil süresi uzatılmıştı. 23 Ocak'ta başlayan yarı yıl tatilinin ne zaman sona ereceği ise veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Hal böyle olunca, "20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamanın detayları!