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Haberler Galeri MEB son dakika açıkladı! 71 il için tarih netleşti! 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? 1,2,3,6,7,8,9,11,12. sınıflar için...

MEB son dakika açıkladı! 71 il için tarih netleşti! 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? 1,2,3,6,7,8,9,11,12. sınıflar için...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem sonrasında ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında okulların tatil süresi uzatılmıştı. 23 Ocak'ta başlayan yarı yıl tatilinin ne zaman sona ereceği ise veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Hal böyle olunca, "20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamanın detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 12:11
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MEB son dakika açıkladı! 71 il için tarih netleşti! 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? 1,2,3,6,7,8,9,11,12. sınıflar için...

Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrasında tatil süresi uzatılan okullar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Okulların açılma tarihi için geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 il için okulların açılma tarihini duyurdu. Veliler ve öğrenciler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? 1,2,3,6,7,8,9,11,12. sınıflar için...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika açıkladı! 71 il için tarih netleşti! 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? 1,2,3,6,7,8,9,11,12. sınıflar için...

10 İL İÇİN KARAR 21 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, "Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız" dedi.

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MEB son dakika açıkladı! 71 il için tarih netleşti! 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? 1,2,3,6,7,8,9,11,12. sınıflar için...

"DEPREM ŞARTI ARANMAYACAK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilden diğer illerdeki okullara nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdiklerini açıkladı.

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MEB son dakika açıkladı! 71 il için tarih netleşti! 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? 1,2,3,6,7,8,9,11,12. sınıflar için...

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde öğrenim gören öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacağını açıklamıştık. Deprem felaketi nedeniyle 10 ilden diğer illere nakil olan öğrencilerimizin de devamsızlık ile ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdik. " diye konuştu.

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MEB son dakika açıkladı! 71 il için tarih netleşti! 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? 1,2,3,6,7,8,9,11,12. sınıflar için...

İSTANBUL'DAKİ BAZI OKULLAR İÇİN TAHLİYE KARARI

İstanbul Valiliği, 20 Şubat Pazartesi itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okulun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerini bildirdi.