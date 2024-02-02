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Haberler Galeri MEB kararı az evvel geldi! 15 tatilin bitmesine 2 gün kala duyuruldu! Okul öncesi, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

MEB kararı az evvel geldi! 15 tatilin bitmesine 2 gün kala duyuruldu! Okul öncesi, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

Türkiye genelinde 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak sevinçle sömestr tatiline giren öğrenciler, şu anda iki haftalık dinlenme sürecinin tadını çıkarmaktadırlar. Ancak son günlerde dolaşan "sömestr tatili uzatılacak" iddiaları, öğrenciler ve veliler arasında büyük bir merak uyandırdı. Her yıl ocak ayının sonunda başlayan sömestr tatili, öğrencilere okul dışında daha fazla vakit geçirme fırsatı sunarak, dinlenme ve eğlence imkanları sağlar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2024 18:26 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 18:26
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MEB kararı az evvel geldi! 15 tatilin bitmesine 2 gün kala duyuruldu! Okul öncesi, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

Sömestr tatiline başlayan öğrenciler, 15 tatil sürecinin sona ermesiyle birlikte ikinci dönemin başlangıç tarihini merak ediyor. Sosyal medyada dolaşan "15 tatil uzayacak" iddiaları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalarla netleşti. Peki 15 tatil ne zaman bitecek? Yarıyıl tatili ne zaman sona eriyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB kararı az evvel geldi! 15 tatilin bitmesine 2 gün kala duyuruldu! Okul öncesi, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

SÖMESTR TATİLİNİN ARDINDAN İKİNCİ DÖNEM BAŞLIYOR

Sömestr tatiline giren öğrenciler, 15 tatil olarak bilinen aranın sona ermesiyle birlikte ikinci dönemin başlangıç tarihini merak ediyor. Ancak sosyal medyada dolaşan "15 tatil uzayacak" iddiaları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalarla netlik kazandı.

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MEB kararı az evvel geldi! 15 tatilin bitmesine 2 gün kala duyuruldu! Okul öncesi, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

MEB TAKVİMİNE GÖRE İKİNCİ DÖNEM BAŞLANGICI: 5 ŞUBAT

Gündemi meşgul eden bu iddialara rağmen, MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, normal şartlarda MEB takvimi doğrultusunda okulların ikinci dönemi 5 Şubat'ta başlayacak. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler 19 Ocak Cuma günü karnelerini aldıktan sonra, iki haftalık aranın ardından 5 Şubat 2024 tarihinde ikinci döneme başlayacaklar.

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MEB kararı az evvel geldi! 15 tatilin bitmesine 2 gün kala duyuruldu! Okul öncesi, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

BAHAR DÖNEMİ İKİNCİ ARA TATİLİ: 8-12 NİSAN

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatil ise 8 ile 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Eğitim-öğretim yılı ise 14 Haziran 2024 tarihinde tamamlanacak. Bu açıklamalar, öğrencilerin ve velilerin planlamalarını yapmaları açısından önem taşıyor ve sömestr tatili sonrası eğitim sürecinin ne zaman başlayacağı konusundaki belirsizliği gideriyor.

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MEB kararı az evvel geldi! 15 tatilin bitmesine 2 gün kala duyuruldu! Okul öncesi, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

MEB'in 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre:

📌Okulların açılması: 11 Eylül 2023
📌Birinci ara tatil: 14-17 Kasım 2023
📌Yarıyıl Tatili: 22 Ocak-2 Şubat 2024
📌İkinci ara tatil: 8-12 Nisan 2024
📌Okulların kapanması: 14 Haziran 2024