MEB kararı az evvel geldi! 15 tatilin bitmesine 2 gün kala duyuruldu! Okul öncesi, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

Türkiye genelinde 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak sevinçle sömestr tatiline giren öğrenciler, şu anda iki haftalık dinlenme sürecinin tadını çıkarmaktadırlar. Ancak son günlerde dolaşan "sömestr tatili uzatılacak" iddiaları, öğrenciler ve veliler arasında büyük bir merak uyandırdı. Her yıl ocak ayının sonunda başlayan sömestr tatili, öğrencilere okul dışında daha fazla vakit geçirme fırsatı sunarak, dinlenme ve eğlence imkanları sağlar.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.02.2024 18:26 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 18:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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