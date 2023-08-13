MEB duyurdu! O tarih için karar netleşti! 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak? Lise, Ortaokul, İlkokul, anaokulu...

16 Haziran 2023 tarihinde başlayan yaz tatilinin sona erip okulların kapılarını açacağı tarih büyük bir merakla bekleniyor. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin heyecanla takip ettiği yeni eğitim öğretim dönemi başlama tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023-2024 eğitim takvimi ile netlik kazandı. Türkiye genelinde okullar, 2023 yılının Eylül ayının ilk günlerinde yeni bir eğitim öğretim macerasına başlayacak. Peki 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak?