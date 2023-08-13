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Haberler Galeri MEB duyurdu! O tarih için karar netleşti! 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak? Lise, Ortaokul, İlkokul, anaokulu...

MEB duyurdu! O tarih için karar netleşti! 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak? Lise, Ortaokul, İlkokul, anaokulu...

16 Haziran 2023 tarihinde başlayan yaz tatilinin sona erip okulların kapılarını açacağı tarih büyük bir merakla bekleniyor. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin heyecanla takip ettiği yeni eğitim öğretim dönemi başlama tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023-2024 eğitim takvimi ile netlik kazandı. Türkiye genelinde okullar, 2023 yılının Eylül ayının ilk günlerinde yeni bir eğitim öğretim macerasına başlayacak. Peki 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023 12:05
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MEB duyurdu! O tarih için karar netleşti! 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak? Lise, Ortaokul, İlkokul, anaokulu...

Yaz tatilinin başladığı 16 Haziran 2023 tarihi sonrası merakla beklenen okulların ne zaman açılacağı sorusunun yanıtı geldi. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin dört gözle beklediği yeni eğitim öğretim döneminin başlama tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim takvimi ile resmiyet kazandı. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB duyurdu! O tarih için karar netleşti! 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak? Lise, Ortaokul, İlkokul, anaokulu...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu.

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MEB duyurdu! O tarih için karar netleşti! 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak? Lise, Ortaokul, İlkokul, anaokulu...

Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.

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MEB duyurdu! O tarih için karar netleşti! 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak? Lise, Ortaokul, İlkokul, anaokulu...

2023-24 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.

Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

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MEB duyurdu! O tarih için karar netleşti! 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak? Lise, Ortaokul, İlkokul, anaokulu...

ARA TATİL TARİHLERİ

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.