MEB açıkladı! Okullar pazartesi günü açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okul ne zaman açılacak? 1. 8. ve 12. sınıflar...

Okullar pazartesi günü açılıyor mu? 2020-2021 yılı için okulların açılacağı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama öğrenciler tarafından merak ediliyor. 21 Eylül tarihinde 1. sınıflar ve okul öncesi öğrenciler eğitime başlayacak. Peki, Okullar pazartesi günü açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okul ne zaman açılacak? 1. 8. ve 12. sınıflar...