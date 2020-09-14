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Haberler Galeri MEB açıkladı! Okullar pazartesi günü açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okul ne zaman açılacak? 1. 8. ve 12. sınıflar...

MEB açıkladı! Okullar pazartesi günü açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okul ne zaman açılacak? 1. 8. ve 12. sınıflar...

Okullar pazartesi günü açılıyor mu? 2020-2021 yılı için okulların açılacağı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama öğrenciler tarafından merak ediliyor. 21 Eylül tarihinde 1. sınıflar ve okul öncesi öğrenciler eğitime başlayacak. Peki, Okullar pazartesi günü açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okul ne zaman açılacak? 1. 8. ve 12. sınıflar...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 22:37 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 22:43
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MEB açıkladı! Okullar pazartesi günü açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okul ne zaman açılacak? 1. 8. ve 12. sınıflar...

Okullar pazartesi günü açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okul ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının ortalarını gördüğümüz günlerde vaka sayılarının artması sonrasında veli ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül'de 1. sınıf ve okul öncesinin yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Bakanlık, diğer kademeleri vakanın seyrine göre açacakları belirtiyor. Peki, Okullar pazartesi günü açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okul ne zaman açılacak? 1. 8. ve 12. sınıflar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB açıkladı! Okullar pazartesi günü açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okul ne zaman açılacak? 1. 8. ve 12. sınıflar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇINCI SINIFLAR İLE BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yüz yüze eğitim önümüzdeki Pazartesi yani 21 Eylül'de başlıyor. Velinin onayının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftasında bir gün daha sonra ise haftada iki gün olacak şekilde okula gideceklerini belirtti.

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MEB açıkladı! Okullar pazartesi günü açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okul ne zaman açılacak? 1. 8. ve 12. sınıflar...

Yazıda yüz yüze eğitime, İlişkin şu maddelere dikkat çekildi.

1: Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül 2020 tarihinde sadece bir gün okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul birinci sınıflarda uyum programı, yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.

2: Yüz yüze uyum eğimlerinin hangi gün olacağı okul yönetimince planlanacaktır.

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MEB açıkladı! Okullar pazartesi günü açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okul ne zaman açılacak? 1. 8. ve 12. sınıflar...

3: Okulun fiziki şartları da dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacaktır. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okulla gelecekleri günler, birbirinden farklı olacaktır.

4: Okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin okullardaki yüz yüze eğitime katılması zorunlu olmayıp velinin isteğine bağlı olacaktır.

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MEB açıkladı! Okullar pazartesi günü açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler için okul ne zaman açılacak? 1. 8. ve 12. sınıflar...

5: Okul öncesi eğitimde günde 30'ar dakikalık beş etkinlik saati süreyle uyum eğitimi yapılacaktır.

6: Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada iki gün olmak üzere günde 30'ar dakikalık beş etkinlik saati süreyle eğitim yapılacaktır. Diğer taraftan okul öncesi eğitimde 21 Eylül 2020 tarihine kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitime devam edilecektir.