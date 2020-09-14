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Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? 65 yaş üstü yasak olan iller hangileri? İşte tam liste...
Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? Koronavirüs salgını sürecinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulun vatandaşlar için kısıtlamalara gidildi. İçişleri Bakanlığı kısıtlamalar ile ilgili genelgeler yayımlarken, bazı illerde valilikler tarafından alınan kararlar güncelleniyor. Aralarında büyükşehirlerinde bulunduğu bazı illere yenileri eklendi. 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller araştırılıyor. Peki, Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? 65 yaş üstü yasak olan iller hangileri? İşte tam liste...
Giriş Tarihi: 14.09.2020 21:03 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 21:11
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