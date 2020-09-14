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Haberler Galeri Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? 65 yaş üstü yasak olan iller hangileri? İşte tam liste...

Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? 65 yaş üstü yasak olan iller hangileri? İşte tam liste...

Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? Koronavirüs salgını sürecinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulun vatandaşlar için kısıtlamalara gidildi. İçişleri Bakanlığı kısıtlamalar ile ilgili genelgeler yayımlarken, bazı illerde valilikler tarafından alınan kararlar güncelleniyor. Aralarında büyükşehirlerinde bulunduğu bazı illere yenileri eklendi. 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller araştırılıyor. Peki, Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? 65 yaş üstü yasak olan iller hangileri? İşte tam liste...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 21:03 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 21:11
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Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? 65 yaş üstü yasak olan iller hangileri? İşte tam liste...

Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? 65 yaş üstü yasak olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında 65 yaş üstüne uygulanan kısıtlamalar geri dönüyor. Risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için birçok ilde valilikler tarafından kısıtlamalar geliyor. Peki, Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? 65 yaş üstü yasak olan iller hangileri? İşte tam liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? 65 yaş üstü yasak olan iller hangileri? İşte tam liste...

65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

65 yaş üstü yasağı gündemin en çok merak edilen konuları arasında öne çıkıyor. İzmir, Konya, Ankara gibi birçok illerin valiliklerinden yayımlanan genelgelere göre; 65 yaş üstü vatandaşlara düğün, toplu taşıma, halk pazarları gibi birçok bölgede yer almalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

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Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? 65 yaş üstü yasak olan iller hangileri? İşte tam liste...

65 YAŞ VE ÜSTÜ YASAKLARI HANGİ İLLERDE VAR?

ANKARA: Ankara İl Pandemi Kurulu, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verdi. Öte yandan taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

BURSA: Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

KAYSERİ: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla İlimiz genelinde; düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarını sadece sabah 11:00'dan, akşam 15:00'a kadar kullanabilmelerine 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla Pazar, AVM, Sosyete Pazarı vb. gibi toplu alışveriş mekanlarına girişlerinin sınırlandırılmasına karar verildi.

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Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? 65 yaş üstü yasak olan iller hangileri? İşte tam liste...

SİİRT: Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

* 65 yaş ve üstü için yeni düzenleme yapıldığı, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 17.00-24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, corona virüsü ile mücadele konusunda şehrin içinde bulunan belediyeye ait billboardların etkin kullanılmasına, Covid-19 ile mücadele konusunda ilde bulunan tüm kamu personelinin, göreve çağrılacak şekilde hazır bulunmasına karar verilmiştir".

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Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? 65 yaş üstü yasak olan iller hangileri? İşte tam liste...

ŞANLIURFA: 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.

VAN: Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, alınan kararlar gereği il genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu törenlere katılmasının yasaklandığını bildirdi.

* 65 yaş ve üzeri olanların sabah saat 07.30- 10.00 ile akşam saat 16.30- 19.00 arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arası toplu taşıma yapan araçlara (belediye ve halk otobüsü, minibüs) binmesi yasaklanmıştır.

YALOVA: 65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.