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Haberler Galeri MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru ekranı! 2021 MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır?

MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru ekranı! 2021 MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır?

2021 MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır? MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru ekranı iş arayanlar tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre; kurum kadrosuna 260 sözleşmeli fizyoterapist, 5 bin 872 destek personel alımı yapılacak. Alımlar için başvurular 25 Ekim Pazartesi itibariyle başlayacak. 5 Kasım'a kadar sürecek başvurular E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Adaylar; MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki; MEB personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 24.10.2021 17:26 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 17:26
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MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru ekranı! 2021 MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvurusu arama motorlarında sorgulanıyor. 2021 MEB personel alımı ilanına göre; kuruma toplam 6 bin 132 personel alınacak. Belirtilen nitelikleri taşıyan adayların 25 Ekim - 5 Kasım arasında başvuru yapması gerekecek. Adaylar, istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek. Sonuçların 12 Kasım'da açıklanacağı duyuruldu. Peki; MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır? MEB personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte; MEB personel alımı başvuru ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru ekranı! 2021 MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır?

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

MEB personel alımı başvuruları 25 Ekim 2021 Pazartesi gününden 5 Kasım 2021 Cuma günü 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek.

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MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru ekranı! 2021 MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır?

MEB 6.132 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Belirtilen nitelikleri taşıyan adayların, başvurularını 25 Ekim 2021 Pazartesi gününden 5 Kasım 2021 Cuma günü 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' adresinden tamamlaması gerekiyor.

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MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru ekranı! 2021 MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Adaylar, istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek.

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MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru ekranı! 2021 MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak. Atama sonuçları, 12 Kasım'da 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' üzerinden ilan edilecek.