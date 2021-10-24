MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru ekranı! 2021 MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır?

2021 MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır? MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru ekranı iş arayanlar tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre; kurum kadrosuna 260 sözleşmeli fizyoterapist, 5 bin 872 destek personel alımı yapılacak. Alımlar için başvurular 25 Ekim Pazartesi itibariyle başlayacak. 5 Kasım'a kadar sürecek başvurular E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Adaylar; MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki; MEB personel alımı başvuru şartları nelerdir?