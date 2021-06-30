30 Haziran 2021, Çarşamba
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MEB 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama! LGS lise taban-tavan puanlar listesi açıklandı
LGS lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri ile ilgili bekleyiş sona erdi. 2021 LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri, meb.gov.tr adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. LGS tercihleri için geri sayım başlarken, lise kontenjanları ile ilgili merak edilenleri yazımzıda ele aldık. Peki, LGS lise taban-tavan puanları nasıl? İşte MEB 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 30.06.2021 11:43
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