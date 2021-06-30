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Haberler Galeri MEB 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama! LGS lise taban-tavan puanlar listesi açıklandı

MEB 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama! LGS lise taban-tavan puanlar listesi açıklandı

LGS lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri ile ilgili bekleyiş sona erdi. 2021 LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri, meb.gov.tr adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. LGS tercihleri için geri sayım başlarken, lise kontenjanları ile ilgili merak edilenleri yazımzıda ele aldık. Peki, LGS lise taban-tavan puanları nasıl? İşte MEB 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2021 11:43
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MEB 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama! LGS lise taban-tavan puanlar listesi açıklandı

1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler okul kontenjanlarına ve yüzdelik dilimlerine çevrildi. MEB tarafından yapılan son dakika açıklaması ile lise kontenjanları ve yüzdelik dilimlerin açıklandığı duyuruldu. Peki, LGS lise taban-tavan puanları nasıl? İşte MEB 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama! LGS lise taban-tavan puanlar listesi açıklandı

2021 LİSE KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

MEB tarafından LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı. e-Okul üzerinden 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimlerini sorgulayabilirsiniz.

İL İL LGS YÜZDELİK DİLİM VE KONTENJAN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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MEB 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama! LGS lise taban-tavan puanlar listesi açıklandı

2021 LGS LİSE TABAN-TAVAN PUANLAR LİSTESİ

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

LGS TABAN-TAVAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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MEB 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama! LGS lise taban-tavan puanlar listesi açıklandı

2021 LGS KAÇ KİŞİ FULL YAPTI?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

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MEB 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama! LGS lise taban-tavan puanlar listesi açıklandı

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

6 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde yani bugün erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarına sonuc.meb.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek görüntüleyebilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.

LGS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...