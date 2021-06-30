MEB 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama! LGS lise taban-tavan puanlar listesi açıklandı

2021 LİSE KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

MEB tarafından LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı. e-Okul üzerinden 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimlerini sorgulayabilirsiniz.

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