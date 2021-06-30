e-Okul LGS tercih robotu: 2021 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

LGS tercih robotu, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. 2021 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenciyi tercih heyecanı sardı. MEB tarafından LGS lise kontenjanları ve yüzdelik dilimlerinin açıklanmasının ardından tercih rehberi de erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve velileri tercih robotu ile tercihlerin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2021 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte e-Okul LGS tercih robotu...