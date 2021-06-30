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e-Okul LGS tercih robotu: 2021 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

LGS tercih robotu, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. 2021 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenciyi tercih heyecanı sardı. MEB tarafından LGS lise kontenjanları ve yüzdelik dilimlerinin açıklanmasının ardından tercih rehberi de erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve velileri tercih robotu ile tercihlerin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2021 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte e-Okul LGS tercih robotu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2021 11:58
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e-Okul LGS tercih robotu: 2021 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

e-Okul LGS tercih robotu yayımlandı. LGS tercihleri için heyecanlı bekleyişe geçen öğrenciler, tercihlerin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Bu kapsamda internet üzerinde tercih kılavuzu araştırmaları hız kazandı. 2021 LGS'ye 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Peki, 2021 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte e-Okul LGS tercih robotu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Okul LGS tercih robotu: 2021 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için tercihlerin başlayacağı tarih de belli olmadı. MEB tarafından kılavuz yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

E-OKUL LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN...

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e-Okul LGS tercih robotu: 2021 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2021 LİSE KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

MEB tarafından LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı. e-Okul üzerinden 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimlerini sorgulayabilirsiniz.

İL İL LGS YÜZDELİK DİLİM VE KONTENJAN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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e-Okul LGS tercih robotu: 2021 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2021 LGS LİSE TABAN-TAVAN PUANLAR LİSTESİ

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

LGS TABAN-TAVAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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e-Okul LGS tercih robotu: 2021 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.