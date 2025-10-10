Mavi Vatan’da nefes kesen tatbikat! A Haber yerinden görüntüledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) koordinasyonunda, 6 Ekim'de Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başlayan Denizkurdu-1 2025 Tatbikatı kapsamında, Seçkin Gözlemci Günü gerçekleştirildi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin harekat etkinliğini, müşterek çalışabilirliğini ve hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkarmak, personelin çok tehditli ortamda karar verme ve öngörü yeteneklerinin geliştirilmesi ile diğer kuvvetlerle müşterek çalışabilirliğin artırılması hedefleriyle gerçekleştirilen tatbikatta; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki toplam; 92 gemi ve 66 hava vasıtasından yararlanıldı. Ayrıca 1 sualtı taarruz timi (SAT) ve 2 sualtı savunma timi (SAS) görev aldı.
A HABER EKİPLERİ TATBİKATI TCG ANADOLU'DAN TAKİP ETTİ
Tatbikat için bölgede bulunan A Haber ekipleri, Mavi Vatan'daki nefes kesen anları TCG Anadolu gemisinden takip etti.