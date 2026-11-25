Türkiye yetiştiriyor, dünya kapıyor! Matematik dahileri için 6 kritik öneri

Uluslararası matematik olimpiyatlarında kazandıkları madalyalarla Türkiye'nin gururu olan gençlerin kariyer yolculuklarına ilişkin dikkat çeken bir rapor hazırlandı. Enstitü Sosyal'in "Eğitimde Yetenek Yönetimi" başlıklı raporuna göre Türkiye'de madalya kazanan gençlerin yüzde 64'ü yurt dışına gidiyor. Dünya ortalamasının yüzde 46 olduğu belirtilirken Türkiye'nin yetiştirdiği özel yetenekleri kaybetmemesi için üniversitelerde özel kontenjan ayrılması ve nitelikli istihdam güvencesi sağlanması da dahil olmak üzere 6 kritik öneri sunuldu.

Uluslararası matematik olimpiyatlarında önemli başarılara imza atan Türk öğrencilerin kariyer yolculukları mercek altına alındı. Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin madalyalı gençlerinin yüzde 64'ünün yurt dışına gittiği belirtilirken özel kontenjandan istihdam güvencesine kadar dikkat çeken öneriler sıralandı.

Türkiye, son 10 yılda uluslararası matematik olimpiyatlarında 56 madalya kazandı. Ancak madalya sahibi gençlerin yüzde 64'ü yurt dışında yaşıyor. Enstitü Sosyal'in raporu, Türkiye'nin yetiştirdiği bilimsel yetenekleri ülkede tutabilmesi için eğitimden istihdama uzanan yeni bir model öneriyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, henüz lise çağında dünyanın en zor matematik sorularını çözüyor, uluslararası yarışmalarda Türk bayrağını dalgalandırıyor, kazandıkları madalyalarla Türkiye'nin gururu oluyorlar. Ancak bu büyük başarıların ardından gençlerin önemli bir bölümü hayatlarını başka ülkelerde sürdürüyor. Türkiye'nin erken yaşlarda keşfettiği ve eğitimlerine yatırım yaptığı yetenekli gençlerin bilgi ve birikimlerinden kendi ülkesinde nasıl yararlanabileceği ise eğitim politikalarının en önemli meselelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan "Eğitimde Yetenek Yönetimi" başlıklı rapor, uluslararası matematik olimpiyatlarında madalya kazanan gençlerin kariyer yolculuklarını mercek altına aldı. Raporda yer verilen araştırma sonuçları, Türkiye'nin bilimsel yeteneklerini ülkeye kazandırma konusunda uzun vadeli politikalara duyduğu ihtiyacı ortaya koydu.

Madalya sahiplerinin başka ülkelerde yaşama oranı Romanya'da yüzde 80, Yunanistan'da yüzde 70, Çin'de yüzde 68, Türkiye'de ise yüzde 64. Başka bir ifadeyle madalyalı her üç öğrenciden yaklaşık ikisi yurt dışına gidiyor. Dünya ortalaması yüzde 46. Bu oran Almanya'da yüzde 26, Fransa'da yüzde 20, ABD'de ise yalnızca yüzde 6. Rakamlar, ülkelerin bilimsel başarı elde etmeleri kadar yetiştirdikleri yeteneklere kendi ülkelerinde gelecek sunabilmelerinin de önemini ortaya koyuyor. AYNI YETENEK, FARKLI GELECEK

Matematik olimpiyatlarında aynı başarıyı gösteren gençler, ilerleyen yıllarda bilim dünyasında aynı başarıyı yakalayamıyor. Raporda yer verilen araştırmaya göre gelişmekte olan ülkelerden çıkan madalyalı gençler, gelişmiş ülkelerdeki madalyalı gençlere kıyasla yüzde 34 daha az bilimsel makale yayımlıyor. Bu gençlerin bilimsel çalışmalarına diğer araştırmacılar tarafından yapılan atıflar da yüzde 56 daha az. Bir başka ifadeyle olimpiyatlarda eşit başarı gösteren gençlerin bilim dünyasına katkıları ve çalışmalarının gördüğü ilgi zamanla farklılaşıyor. Araştırma sonuçları, yetenekli gençleri keşfetmenin tek başına yeterli olmadığını, bu gençlere nitelikli eğitim, güçlü araştırma altyapısı ve bilimsel çalışma olanakları sunulmasının da büyük önem taşıdığını gösteriyor.

HANGİ ALANLARDA KARİYER YAPIYORLAR?

Dünya genelinde 10 yıllık bir dönemde matematik olimpiyatlarında madalya kazananların kariyerlerini inceleyen araştırmaya göre gençlerin yüzde 64'ü matematik, yüzde 22'si ise bilgisayar ve elektronik alanlarında üniversite eğitimi alıyor. Madalya sahiplerinin yüzde 61'i doktora yaparken yüzde 39'u akademik kariyere adım atıyor. Akademi dışındaki işlerin yüzde 53'ünü yazılım alanındaki işler oluşturuyor. Raporda, bu gençlerin yeteneklerini farklı sektörlerde de değerlendirebilmeleri için kariyer seçeneklerinin çeşitlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.