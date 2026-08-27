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Parkta kanlı pusu! Eşini öldürüp evladını kaçırdı

Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Diyarbakır'da şiddet gördüğü için 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Sultan Akdemir'i (32) "çocuğu görme" bahanesiyle parka çağıran E.A., genç kadını tabancayla art arda ateş ederek katletti. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, çocuğunu da yanına alarak kaçan saldırgan koca polis ekiplerince yakalandı.

Parkta kanlı pusu! Eşini öldürüp evladını kaçırdı 1

Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi İstasyon Bulvarındaki bir parkın önünde meydana geldi.

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İddiaya göre, Sultan Akdemir şiddet gördüğü gerekçesiyle yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi E.A.'nın çocuğunu görme bahanesiyle kendisini parka çağırması üzerine buluşma yerine gitti.

Parkta kanlı pusu! Eşini öldürüp evladını kaçırdı 2

E.A., Sultan Akdemir'den çocuğu alarak uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanında getirdiği tabancayı çıkaran E.A., Sultan Akdemir'e art arda ateş etti.

Parkta kanlı pusu! Eşini öldürüp evladını kaçırdı 3

ÇOCUĞU DA ALARAK KAÇTI

Kurşunların isabet ettiği kadın yere yığılırken saldırgan eş E.A., çocuğu da alarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Parkta kanlı pusu! Eşini öldürüp evladını kaçırdı 4

Yaralı Sultan Akdemir, ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sultan Akdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akdemir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Parkta kanlı pusu! Eşini öldürüp evladını kaçırdı 5

SİLAHI ALMAYA ÇALIŞMIŞ

Öten yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Parkta kanlı pusu! Eşini öldürüp evladını kaçırdı 6

Görüntülerde E.A.'nın silahı çıkardığı sırada Sultan Akdemir'in eşinin elini tutmaya çalıştığı çift arasında kısa süreli arbede yaşandığı yer aldı.

Parkta kanlı pusu! Eşini öldürüp evladını kaçırdı 7

CANİ KOCA YAKALANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi Silvan yolu üzerinde yakaladı. Çocuğun da şüphelinin yanında bulunduğu belirtildi.

Parkta kanlı pusu! Eşini öldürüp evladını kaçırdı 8

UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNDUĞU İDDİASI

Sultan Akdemir'in ailesinin iddiasına göre genç kadın, daha önce eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldı ve E.A. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Parkta kanlı pusu! Eşini öldürüp evladını kaçırdı 9

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, E.A.,nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Parkta kanlı pusu! Eşini öldürüp evladını kaçırdı 10
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