Parkta kanlı pusu! Eşini öldürüp evladını kaçırdı

Diyarbakır'da şiddet gördüğü için 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Sultan Akdemir'i (32) "çocuğu görme" bahanesiyle parka çağıran E.A., genç kadını tabancayla art arda ateş ederek katletti. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, çocuğunu da yanına alarak kaçan saldırgan koca polis ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi İstasyon Bulvarındaki bir parkın önünde meydana geldi. DİYARBAKIR'DA KADIN CİNAYETİ: EŞİNİ ÖLDÜRÜP ÇOCUĞUNU KAÇIRDIĞI ANLAR KAMERADA İddiaya göre, Sultan Akdemir şiddet gördüğü gerekçesiyle yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi E.A.'nın çocuğunu görme bahanesiyle kendisini parka çağırması üzerine buluşma yerine gitti.

E.A., Sultan Akdemir'den çocuğu alarak uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanında getirdiği tabancayı çıkaran E.A., Sultan Akdemir'e art arda ateş etti.

ÇOCUĞU DA ALARAK KAÇTI Kurşunların isabet ettiği kadın yere yığılırken saldırgan eş E.A., çocuğu da alarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Sultan Akdemir, ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sultan Akdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akdemir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.