HaberlerGaleriMalazgirt Anadolu'yu Türklere yurt yaptı! Kutlu zaferin 952. yıl dönümü! İşte Bizans ordusunu bozguna uğratan Sultan Alparslan'ın zaferi getiren müthiş stratejisi
Malazgirt Anadolu'yu Türklere yurt yaptı! Kutlu zaferin 952. yıl dönümü! İşte Bizans ordusunu bozguna uğratan Sultan Alparslan'ın zaferi getiren müthiş stratejisi
Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünün coşkusu yaşanıyor. Şanlı zaferin yıl dönümü kutlamaları için yurdun dört bir yanından Muş ve Bitlis'e gelen vatandaşlar, Malazgirt ilçesindeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ile Ahlat'taki millet bahçesinde yoğunluk oluşturuyor.
Giriş Tarihi: 25.08.2023 14:27Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 14:27