Malazgirt Anadolu’yu Türklere yurt yaptı! Kutlu zaferin 952. yıl dönümü! İşte Bizans ordusunu bozguna uğratan Sultan Alparslan’ın zaferi getiren müthiş stratejisi

"Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümlerimiz Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nda restorasyon ve kazı çalışmaları yürütüyor. Mezar taşlarındaki yazıları akademisyenlerimiz çözüyor. Biz de millet bahçesinde Sayın Cumhurbaşkanımızı coşkulu bir şekilde karşılamaya hazırlanıyoruz. Her yıl Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde çok güzel bir organizasyon tertip ediliyor. Çocuklar için hazırlanan oyun alanları var. Atlı okçuluk, okçuluk, cirit ve güreş müsabakaları düzenleniyor. Böylelikle hem kültürümüz yaşatılıyor hem de vatandaşlarımız tarihini, Anadolu'nun fethini, Malazgirt'i, Alparslan'ı daha iyi öğreniyor. Milli şuur bilinci oluşuyor. Böylesi güzel bir etkinliğin her yıl düzenlenmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim."