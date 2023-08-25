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Haberler Galeri Malazgirt Anadolu'yu Türklere yurt yaptı! Kutlu zaferin 952. yıl dönümü! İşte Bizans ordusunu bozguna uğratan Sultan Alparslan'ın zaferi getiren müthiş stratejisi

Malazgirt Anadolu'yu Türklere yurt yaptı! Kutlu zaferin 952. yıl dönümü! İşte Bizans ordusunu bozguna uğratan Sultan Alparslan'ın zaferi getiren müthiş stratejisi

Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünün coşkusu yaşanıyor. Şanlı zaferin yıl dönümü kutlamaları için yurdun dört bir yanından Muş ve Bitlis'e gelen vatandaşlar, Malazgirt ilçesindeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ile Ahlat'taki millet bahçesinde yoğunluk oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 14:27
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Malazgirt Anadolu’yu Türklere yurt yaptı! Kutlu zaferin 952. yıl dönümü! İşte Bizans ordusunu bozguna uğratan Sultan Alparslan’ın zaferi getiren müthiş stratejisi

İki ilçede de üç gündür devam eden etkinliklere katılanlar, atlı akrobasi, kökbörü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit ve güreş müsabakalarını izledi, geleneksel oyunları oynadı.

Ankara ve Van'dan gelen jandarma ve polis atlı birlikleri ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu gösteri ekibinin savaş sanatını canlandırdıkları gösteriler de alandakiler tarafından ilgiyle izlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Malazgirt Anadolu’yu Türklere yurt yaptı! Kutlu zaferin 952. yıl dönümü! İşte Bizans ordusunu bozguna uğratan Sultan Alparslan’ın zaferi getiren müthiş stratejisi

Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış han otağı ile illerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı kıl çadırları ve stantları dolaşan katılımcılar, etkinlik alanlarında da ata bindi, davul zurna eşliğinde halay çekti.

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Malazgirt Anadolu’yu Türklere yurt yaptı! Kutlu zaferin 952. yıl dönümü! İşte Bizans ordusunu bozguna uğratan Sultan Alparslan’ın zaferi getiren müthiş stratejisi

Stantlarda görevliler tarafından yüzleri boyanan, hediyeler verilen çocuklar da kendileri için hazırlanan bölümlerde geleneksel oyunları oynayarak eğlendi.

Selçuklu ruhunun canlandırıldığı alanda ilk kez ok atma deneyimini yaşayan vatandaşlar, zaferin 952. yılının coşkusuna ortak oldu.

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Malazgirt Anadolu’yu Türklere yurt yaptı! Kutlu zaferin 952. yıl dönümü! İşte Bizans ordusunu bozguna uğratan Sultan Alparslan’ın zaferi getiren müthiş stratejisi

"VATANDAŞLARIMIZ TARİHİMİZİ DAHA İYİ ÖĞRENİYOR"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerine katkı sunmak için kente geldiklerini söyledi.

Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığının Ahlat'ta bulunduğunu belirten Şevli, şunları kaydetti:

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Malazgirt Anadolu’yu Türklere yurt yaptı! Kutlu zaferin 952. yıl dönümü! İşte Bizans ordusunu bozguna uğratan Sultan Alparslan’ın zaferi getiren müthiş stratejisi

"Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümlerimiz Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nda restorasyon ve kazı çalışmaları yürütüyor. Mezar taşlarındaki yazıları akademisyenlerimiz çözüyor. Biz de millet bahçesinde Sayın Cumhurbaşkanımızı coşkulu bir şekilde karşılamaya hazırlanıyoruz. Her yıl Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde çok güzel bir organizasyon tertip ediliyor. Çocuklar için hazırlanan oyun alanları var. Atlı okçuluk, okçuluk, cirit ve güreş müsabakaları düzenleniyor. Böylelikle hem kültürümüz yaşatılıyor hem de vatandaşlarımız tarihini, Anadolu'nun fethini, Malazgirt'i, Alparslan'ı daha iyi öğreniyor. Milli şuur bilinci oluşuyor. Böylesi güzel bir etkinliğin her yıl düzenlenmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim."