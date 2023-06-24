24 Haziran 2023, Cumartesi
LGS tercihler ne zaman başlayacak 2023? LGS 200, 220, 240, 250, 270, 280 puanla hangi liseye gidilir? Anadolu, İmam Hatip, Fen lisesi...
"LGS tercihler ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tercih sürecinde, lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi detaylar için MEB tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna çevrildi. Tercih tarihleri içerisinde öğrenciler, e-Okul sistemi aracılığı ile tercih işlemlerini tamamlayacak. Peki, LGS tercihler ne zaman başlayacak 2023? LGS 200, 220, 240, 250, 270, 280 puanla hangi liseye gidilir? Anadolu, İmam Hatip, Fen lisesi...
Giriş Tarihi: 24.06.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 09:21
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