"LGS tercihler ne zaman başlayacak 2023? LGS 200, 220, 240, 250, 270, 280 puanla hangi liseye gidilir?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tercih sürecinde, lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi detaylar için MEB tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna çevrildi. Tercih tarihleri içerisinde öğrenciler, e-Okul sistemi aracılığı ile tercih işlemlerini tamamlayacak. Peki, LGS tercihler ne zaman başlayacak 2023? LGS 200, 220, 240, 250, 270, 280 puanla hangi liseye gidilir? Anadolu, İmam Hatip, Fen lisesi...