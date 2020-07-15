15 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri: İstanbul, Ankara, Bursa lise taban puanları 2020 açıklandı mı?

LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri: İstanbul, Ankara, Bursa lise taban puanları 2020 açıklandı mı?

LGS kontenjanları, taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran'da gerçekleştirilen 2020 LGS sınavının sonuçları yarın açıklanacak. Sonuçların ardından tercih dönemi başlayacak. Şimdi ise öğrenciler liselerin taban puanlarını araştırmaya başladılar. Peki, LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İstanbul, Ankara, Bursa lise taban puanları 2020 açıklandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 17:37
  • 1
  • 13
LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri: İstanbul, Ankara, Bursa lise taban puanları 2020 açıklandı mı?

LGS taban puanları ve kontenjanları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları 20 Haziran'da açıklanacak. LGS sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak. İstediği liseye geçiş yapabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren öğrenciler bulundukları illerdeki liselerin taban puanlarını araştırmaya başladılar. Peki, LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İstanbul, Ankara, Bursa lise taban puanları 2020 açıklandı mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri: İstanbul, Ankara, Bursa lise taban puanları 2020 açıklandı mı?

2020 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2020 AÇIKLANDI MI?

2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. Aşağıdaki linke tıklayarak 2019 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimler bilgisine ulaşabilirsiniz.

(2019) LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN...

  • 3
  • 13
LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri: İstanbul, Ankara, Bursa lise taban puanları 2020 açıklandı mı?

LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2020 LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların öğle saatlerine doğru açıklanması bekleniyor.

  • 4
  • 13
LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri: İstanbul, Ankara, Bursa lise taban puanları 2020 açıklandı mı?

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercih dönemi sonuçlar açıklandıktan sonra başlayacak. Tercih takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de ye alacak.

  • 5
  • 13
LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri: İstanbul, Ankara, Bursa lise taban puanları 2020 açıklandı mı?

2020 LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.