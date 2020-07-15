LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri: İstanbul, Ankara, Bursa lise taban puanları 2020 açıklandı mı?

LGS kontenjanları, taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran'da gerçekleştirilen 2020 LGS sınavının sonuçları yarın açıklanacak. Sonuçların ardından tercih dönemi başlayacak. Şimdi ise öğrenciler liselerin taban puanlarını araştırmaya başladılar. Peki, LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İstanbul, Ankara, Bursa lise taban puanları 2020 açıklandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 17:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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