Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t0){for(t=0;t
ANA SAYFA
15 Temmuz 2020, Çarşamba
Haberler Galeri 15 Temmuz şehitlerinin adı zırhlı araçlarda yaşatılıyor
15 Temmuz şehitlerinin adı zırhlı araçlarda yaşatılıyor
15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 1'i kadın 4 polis memurunun isimlerinin verildiği zırhlı araçlar bugün Adana'da şehir turu attı.
Giriş Tarihi: 15.07.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 14:15