15 Temmuz şehitlerinin adı zırhlı araçlarda yaşatılıyor

Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç, Sevda Güngör ile Yunus Uğur'un isimlerinin yazıldığı zırhlı araçlar, Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Ramazanoğlu Camiinin önüne getirildi.