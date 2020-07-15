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15 Temmuz şehitlerinin adı zırhlı araçlarda yaşatılıyor

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 1'i kadın 4 polis memurunun isimlerinin verildiği zırhlı araçlar bugün Adana'da şehir turu attı.

Giriş Tarihi: 15.07.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 14:15
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15 Temmuz şehitlerinin adı zırhlı araçlarda yaşatılıyor

15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde şehit düşen Adanalı polislerin isimlerinin yazılı olduğu zırhlı özel harekat araçlarıyla kent genelinde konvoy yapıldı.

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15 Temmuz şehitlerinin adı zırhlı araçlarda yaşatılıyor

Şehadet şerbeti içen şehitler için Ramazanoğlu Camisinde mevlit okunarak dua edildi.

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15 Temmuz şehitlerinin adı zırhlı araçlarda yaşatılıyor

Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç, Sevda Güngör ile Yunus Uğur'un isimlerinin yazıldığı zırhlı araçlar, Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Ramazanoğlu Camiinin önüne getirildi.

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15 Temmuz şehitlerinin adı zırhlı araçlarda yaşatılıyor

Bir süre cami önünde bekletilen araçlar kent genelinde tur attı.

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15 Temmuz şehitlerinin adı zırhlı araçlarda yaşatılıyor

Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin önlem aldığı camide şehitlerin ruhu için mevlit okundu.