02 Ağustos 2021, Pazartesi
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LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor, bitiyor? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları nasıl yapılır?
LGS 3. tercihler ne zaman? LGS kapsamında bir liseye yerleşemeyen ya da okullarını değiştirmek isteyen öğrenciler için süreç devam ediyor. LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 2. nakil başvurularına çevrildi. MEB tarafından konu ile ilgili tüm detaylar açıklandı. Peki, LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor, bitiyor? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 02.08.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 11:22
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