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LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor, bitiyor? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları nasıl yapılır?

LGS 3. tercihler ne zaman? LGS kapsamında bir liseye yerleşemeyen ya da okullarını değiştirmek isteyen öğrenciler için süreç devam ediyor. LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 2. nakil başvurularına çevrildi. MEB tarafından konu ile ilgili tüm detaylar açıklandı. Peki, LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor, bitiyor? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 11:22
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LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor, bitiyor? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları nasıl yapılır?

LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor ve bitiyor? Liseye yerleştirmelerde son aşama olan 2. nakil başvuruları için takvim belli oldu. Tercihlerin birinci aşamasının ardınan herhangi bir liseye yerleşemeyenler ve okulunu değiştirmek isteyenler için 1. nakil başvuruları alındı. Söz konusu nakil sonuçlarının da açıklanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de 2. nakil takvimi oldu. Peki, LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor, bitiyor? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor, bitiyor? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları nasıl yapılır?

LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS 3. tercihler 02-06 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

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LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor, bitiyor? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları nasıl yapılır?

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

02-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 3. tercihleri sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.

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LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor, bitiyor? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları nasıl yapılır?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.

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LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor, bitiyor? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları nasıl yapılır?

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminde nönce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır.