LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor ve bitiyor? Liseye yerleştirmelerde son aşama olan 2. nakil başvuruları için takvim belli oldu. Tercihlerin birinci aşamasının ardınan herhangi bir liseye yerleşemeyenler ve okulunu değiştirmek isteyenler için 1. nakil başvuruları alındı. Söz konusu nakil sonuçlarının da açıklanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de 2. nakil takvimi oldu. Peki, LGS 3. tercihler ne zaman başlıyor, bitiyor? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...