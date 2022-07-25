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Haberler Galeri LGS 2. tercihler ne zaman? LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi...

LGS 2. tercihler ne zaman? LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi...

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler nakil dönemlerine çevrildi. Bu yıl iki dönem halinde yapılacak LGS yerleştirmeye esas nakil döneminin takvimi araştırılıyor. MEB tarafından gerçekleştirilen LGS yerleştirmelerinde takvim belli oldu. Lise heyecanı yaşayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil takvimini merak ediyor. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman? LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? İşte MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 08:52
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LGS 2. tercihler ne zaman? LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi...

LGS 2. tercihler ne zaman? 2022-2023 eğitim öğretim yılı LGS tercih sonuçları açıklandı. Tercih ettikleri liseye yerleşebilmek için heyecan içinde olan öğrenciler, MEB'in resmi internet adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek. Öte yandan LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri de ayrıca alınacak. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman? LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? İşte MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS 2. tercihler ne zaman? LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi...

LGS YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek.

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LGS 2. tercihler ne zaman? LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi...

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-17 Ağustos 2022 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 19 Ağustos 2022 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

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LGS 2. tercihler ne zaman? LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi...

ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olmak,

b) Sınavla öğrenci alan okullar için Merkezî Sınav Puanına sahip olmak,

c) Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak.

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LGS 2. tercihler ne zaman? LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi...

MERKEZÎ YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.