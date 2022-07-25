LGS 2. tercihler ne zaman? LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi...

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler nakil dönemlerine çevrildi. Bu yıl iki dönem halinde yapılacak LGS yerleştirmeye esas nakil döneminin takvimi araştırılıyor. MEB tarafından gerçekleştirilen LGS yerleştirmelerinde takvim belli oldu. Lise heyecanı yaşayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil takvimini merak ediyor. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman? LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? İşte MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi takvimi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.07.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 08:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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