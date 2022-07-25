e-Okul LGS boş kontenjanlar: 2022 LGS lise nakil boş kontenjan, taban puanları yüzdelik dilim (YEP) sorgulama ekranı

LGS YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek.