25 Temmuz 2022, Pazartesi
e-Okul LGS boş kontenjanlar: 2022 LGS lise nakil boş kontenjan, taban puanları yüzdelik dilim (YEP) sorgulama ekranı
LGS boş kontenjanlar, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyen öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. MEB tarafınadn sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında nakil işlemleri boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri erişime açıldı. Peki, 2022 LGS lise nakil boş kontenjan, taban puanları yüzdelik dilim (YEP) sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Okul LGS boş kontenjanlar...
Giriş Tarihi: 25.07.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 09:19
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