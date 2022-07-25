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Haberler Galeri e-Okul LGS boş kontenjanlar: 2022 LGS lise nakil boş kontenjan, taban puanları yüzdelik dilim (YEP) sorgulama ekranı

e-Okul LGS boş kontenjanlar: 2022 LGS lise nakil boş kontenjan, taban puanları yüzdelik dilim (YEP) sorgulama ekranı

LGS boş kontenjanlar, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyen öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. MEB tarafınadn sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında nakil işlemleri boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri erişime açıldı. Peki, 2022 LGS lise nakil boş kontenjan, taban puanları yüzdelik dilim (YEP) sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Okul LGS boş kontenjanlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 09:19
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e-Okul LGS boş kontenjanlar: 2022 LGS lise nakil boş kontenjan, taban puanları yüzdelik dilim YEP sorgulama ekranı

e-Okul LGS nakil boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı. Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında nakil işlemleri boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri ile sıanvsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında nakil işlemleri boş kontenjan bilgileri belli oldu. Peki, 2022 LGS lise nakil boş kontenjan, taban puanları yüzdelik dilim (YEP) sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Okul LGS boş kontenjanlar...

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e-Okul LGS boş kontenjanlar: 2022 LGS lise nakil boş kontenjan, taban puanları yüzdelik dilim YEP sorgulama ekranı

LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUAN BİLGİLERİ

LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri için geri sayım başlarken, nakil işlemleri boş kontenjan ve taban puan bilgileri araştırılmaya başlandı. MEB tarafından e-Okul üzerinden bilgiler erişime açıldı.

SINAVLA öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayın...

SINAVSIZ öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri boş kontenjan bilgileri için Tıklayın...

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e-Okul LGS boş kontenjanlar: 2022 LGS lise nakil boş kontenjan, taban puanları yüzdelik dilim YEP sorgulama ekranı

LGS YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek.

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e-Okul LGS boş kontenjanlar: 2022 LGS lise nakil boş kontenjan, taban puanları yüzdelik dilim YEP sorgulama ekranı

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-17 Ağustos 2022 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 19 Ağustos 2022 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

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e-Okul LGS boş kontenjanlar: 2022 LGS lise nakil boş kontenjan, taban puanları yüzdelik dilim YEP sorgulama ekranı

ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olmak,

b) Sınavla öğrenci alan okullar için Merkezî Sınav Puanına sahip olmak,

c) Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak.