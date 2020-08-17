2020 LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS 1. nakil yerleştirmeleri tamamlandı. Bu sonuca göre boş kalan kontenjanlar için 2. nakil tercihleri 17 Ağustos'ta başladı. Yerleştirmeye esas nakil döneminin son tercihleri olan LGS 2. nakil başvurularının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Tercih yapan adaylar sonuçları beklerken, henüz yapamayanlar ise nakil başvurularının ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, LGS 2. nakiller nasıl yapılır? 2020 LGS 3. tercihler ne zaman? İşte LGS 2. nakil boş kontenjanlar ve taban puanlar...