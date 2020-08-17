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LGS 2. nakil boş kontenjanlar ve taban puanlar! LGS 2. nakiller nasıl yapılır? 2020 LGS 3. tercihler ne zaman?

LGS 2. nakil tercihleri başladı. 2002 LGS ilk yerleştirmelerin ardından 1. nakil yerleştirmeleri de tamamlandı. Bu sonuca göre herhangi bir liseye yerleşemeyenler 2. nakil döneminde tercih yapacaklar. MEB'in yaptığı açıklamaya göre, bu sene yerleştirmeye esas nakil başvuruları 2 dönem halinde alınacak. Yani 2. nakiller son tercih hakkı olacak. Peki, LGS 2. nakiller nasıl yapılır? 2020 LGS 3. tercihler ne zaman? İşte LGS 2. nakil boş kontenjanlar ve taban puanlar...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 10:32
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LGS 2. nakil boş kontenjanlar ve taban puanlar! LGS 2. nakiller nasıl yapılır? 2020 LGS 3. tercihler ne zaman?

2020 LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS 1. nakil yerleştirmeleri tamamlandı. Bu sonuca göre boş kalan kontenjanlar için 2. nakil tercihleri 17 Ağustos'ta başladı. Yerleştirmeye esas nakil döneminin son tercihleri olan LGS 2. nakil başvurularının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Tercih yapan adaylar sonuçları beklerken, henüz yapamayanlar ise nakil başvurularının ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, LGS 2. nakiller nasıl yapılır? 2020 LGS 3. tercihler ne zaman? İşte LGS 2. nakil boş kontenjanlar ve taban puanlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS 2. nakil boş kontenjanlar ve taban puanlar! LGS 2. nakiller nasıl yapılır? 2020 LGS 3. tercihler ne zaman?

LGS 2. NAKİL BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR

Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayınız

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız

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LGS 2. nakil boş kontenjanlar ve taban puanlar! LGS 2. nakiller nasıl yapılır? 2020 LGS 3. tercihler ne zaman?

LGS 2. NAKİLLER NE ZAMAN?

İkinci nakil tercihleri 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

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LGS 2. nakil boş kontenjanlar ve taban puanlar! LGS 2. nakiller nasıl yapılır? 2020 LGS 3. tercihler ne zaman?

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.

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LGS 2. nakil boş kontenjanlar ve taban puanlar! LGS 2. nakiller nasıl yapılır? 2020 LGS 3. tercihler ne zaman?

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.