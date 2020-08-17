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LGS 2. nakil boş kontenjanlar ve taban puanlar! LGS 2. nakiller nasıl yapılır? 2020 LGS 3. tercihler ne zaman?
LGS 2. nakil tercihleri başladı. 2002 LGS ilk yerleştirmelerin ardından 1. nakil yerleştirmeleri de tamamlandı. Bu sonuca göre herhangi bir liseye yerleşemeyenler 2. nakil döneminde tercih yapacaklar. MEB'in yaptığı açıklamaya göre, bu sene yerleştirmeye esas nakil başvuruları 2 dönem halinde alınacak. Yani 2. nakiller son tercih hakkı olacak. Peki, LGS 2. nakiller nasıl yapılır? 2020 LGS 3. tercihler ne zaman? İşte LGS 2. nakil boş kontenjanlar ve taban puanlar...
Giriş Tarihi: 17.08.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 10:32
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