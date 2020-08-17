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Haberler Galeri AÖL 2020-2021 iş takvimi: AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık lise sınav tarihleri...

AÖL 2020-2021 iş takvimi: AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık lise sınav tarihleri...

AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren öğrenciler kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladılar. MEB'in yayımladığı 2020-2021 iş takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık lise sınav tarihleri ne zaman? İşte AÖL 2020-2021 iş takvimi ve sınav tarihleri...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 10:40
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AÖL 2020-2021 iş takvimi: AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık lise sınav tarihleri...

AÖL 2020-2021 iş takvimi yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler mezun olabilmek için hazırlıklarını devam ediyor. Bu dönemin sınav sonuçlarına göre kredisini yükseltecek öğrenciler, yeni dönem tarihlerini araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan iş takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık lise sınav tarihleri ne zaman? İşte AÖL 2020-2021 iş takvimi ve sınav tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL 2020-2021 iş takvimi: AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık lise sınav tarihleri...

2020-2021 AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.

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AÖL 2020-2021 iş takvimi: AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık lise sınav tarihleri...

2020-2021 AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

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AÖL 2020-2021 iş takvimi: AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık lise sınav tarihleri...

AÖL 2. DÖNEM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçların öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

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AÖL 2020-2021 iş takvimi: AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık lise sınav tarihleri...

AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.