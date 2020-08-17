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AÖL 2020-2021 iş takvimi: AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık lise sınav tarihleri...
AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren öğrenciler kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladılar. MEB'in yayımladığı 2020-2021 iş takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık lise sınav tarihleri ne zaman? İşte AÖL 2020-2021 iş takvimi ve sınav tarihleri...
Giriş Tarihi: 17.08.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 10:40
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