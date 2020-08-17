AÖL 2020-2021 iş takvimi: AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık lise sınav tarihleri...

AÖL 2020-2021 iş takvimi yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler mezun olabilmek için hazırlıklarını devam ediyor. Bu dönemin sınav sonuçlarına göre kredisini yükseltecek öğrenciler, yeni dönem tarihlerini araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan iş takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık lise sınav tarihleri ne zaman? İşte AÖL 2020-2021 iş takvimi ve sınav tarihleri...