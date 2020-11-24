KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından binlerce öğrenciye verilen burs sonuçları için geri sayım başladı. Başvuruları 8 Kasım tarihinde tamamlanan burs ve kredi imkanı için son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020-2021...