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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK sonuçları için sürpriz tarih! KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020-2021... KYK sonuçları için sürpriz tarih! KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020-2021...
KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorusunun yanıtı merak edilen unsurlar arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci başvuruları tamamlanan KYK burs ve kredi ödemeleri için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek açıklama ile öğrenciler ödemelerini alabilecek. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020-2021...
Giriş Tarihi: 24.11.2020 21:26 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 21:57
KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından binlerce öğrenciye verilen burs sonuçları için geri sayım başladı. Başvuruları 8 Kasım tarihinde tamamlanan burs ve kredi imkanı için son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020-2021...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik Spor Bakanlığı ve KYK'dan henüz bir açıklama gelmedi ancak geçen yıl burs başvuruları 24 Ekim'de son bulmuştu. KYK sonuçları ise 16 Kasım'da adayların erişimine açılmıştı. Bu nedenle aralık ayı başında burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Ön lisans öğrencileri, lisans öğrencileri, iki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez. Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez). ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.
BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredisi ödemeleri aylık olarak 550 TL şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Bunun yanı sıra burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmiyor. Şimdi, öğrenciler tarafından yurt başvuruları da merak edilmeye başlandı.
Farklı bir şehirde üniversite eğitimine devam edecek olan öğrenciler, yurt başvurularını yapmak üzere araştırma içerisine girdi. Bakanlık, başvurular için tarihleri açıkladıktan sonra başvuru işlemleri e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. Çok sayıda devlet üniversitesi güz dönemi için eğitimin uzaktan yapılacağını açıklamıştı. Üniversitelerin yeniden yüz yüze eğitim sistemine geçmesiyle beraber yurt başvurularının da başlaması bekleniyor.