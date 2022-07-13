KYK borcu silinecek mi? Gençlik ve Spor Bakanı son dakika açıkladı! KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma gelecek mi?

Bizim hizmet anlayışımızda her bir vatandaşımız olduğu gibi, gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. O yüzden bu anlamdaki yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili konudan kaynaklı durumları elbette bakanlık olarak detaylıca çalıştık. Hiçbir gencimizi bu süreçlerde mağdur etmediğimiz gibi, bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları atacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır.