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KYK borcu silinecek mi? Gençlik ve Spor Bakanı son dakika açıkladı! KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma gelecek mi?

KYK kredi borçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. KYK borcu silinecek mi? sorusu son günlerde yoğun şekilde araştırılırken, konu hakkında açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Yükseköğrenim gören öğrencilere yönelik verilen kredi borcu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma gelecek mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2022 15:54
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KYK borcu silinecek mi? Gençlik ve Spor Bakanı son dakika açıkladı! KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma gelecek mi?

KYK borcu silinecek mi? KYK borçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Üniversite öğrencilerinin KYK kredi borçlarıyla ilgili soru üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından KYK borçlarının silinip silinmeyeceği, yapılandırma olup olmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma gelecek mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK borcu silinecek mi? Gençlik ve Spor Bakanı son dakika açıkladı! KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma gelecek mi?

KYK BORCU SİLİNECEK Mİ, YAPILANDIRMA GELECEK Mİ?

Üniversite öğrencilerinin KYK kredi borçlarıyla ilgili soru üzerine Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle, bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Kanunda var olan, enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç ve tabii gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik.

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KYK borcu silinecek mi? Gençlik ve Spor Bakanı son dakika açıkladı! KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma gelecek mi?

Bizim hizmet anlayışımızda her bir vatandaşımız olduğu gibi, gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. O yüzden bu anlamdaki yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili konudan kaynaklı durumları elbette bakanlık olarak detaylıca çalıştık. Hiçbir gencimizi bu süreçlerde mağdur etmediğimiz gibi, bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları atacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır.

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KYK borcu silinecek mi? Gençlik ve Spor Bakanı son dakika açıkladı! KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma gelecek mi?

İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'mız etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye'nin kredi uygulaması, burs uygulaması ve yurt alt yapısı, dünyanın en güçlüsü. En geniş kredi ve burs alt yapısı ülkemizde. Bunlar son 20 yılda ortaya konan çalışmalar, hep genç odaklı siyasetin ürünleri."

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KYK borcu silinecek mi? Gençlik ve Spor Bakanı son dakika açıkladı! KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma gelecek mi?

Kasapoğlu, "Gençlerimizi ne ekonomik konjonktür kaynaklı durumların mağduru kılarız, ne de birilerinin karamsarlık tablolarına alet ederiz. Konuyu istismar etmelerine, siyaset malzemesi olma noktasında fırsat üretme çalışmalarına da en güzel şekilde karşı koyar, meydan vermeyiz. Gençlerimiz müsterih olsunlar. Devlet ve hükümet olarak genç odaklı siyaset anlayışımızla onların yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.