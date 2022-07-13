13 Temmuz 2022, Çarşamba
KYK borcu silinecek mi? Gençlik ve Spor Bakanı son dakika açıkladı! KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma gelecek mi?
KYK kredi borçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. KYK borcu silinecek mi? sorusu son günlerde yoğun şekilde araştırılırken, konu hakkında açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Yükseköğrenim gören öğrencilere yönelik verilen kredi borcu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma gelecek mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 13.07.2022 15:54
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14