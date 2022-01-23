Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk sandık başında!
Son dakika haberine göre: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oy kullanma işlemi başladı. Adaylar, milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak. Saat 8'de başlayan oy kullanma süreci akşam saat 18.00 itibarıyla sona erecek.
Giriş Tarihi: 23.01.2022
11:31 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sandık başında!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde milletvekilliği erken genel seçimi için oy kullanma işlemi başladı.
Ülke genelinde oy kullanma süreci saat 08.00'de başladı ve 18.00'de sona erecek. Kurulan 763 sandıkta 203 bin 792 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sandık başında!
6 BİN KİŞİ GÖREVDE
Sandıklarda 2 bin 289 kişi görev alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilçe seçim kurullarında görev yapanlar, sandık kurulu üyeleri, siyasi partilerin görevlendirdiği temsilciler ve polisler dahil seçimde 6 bin kişi görev yapıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sandık başında!
TAHMİN VE YORUM YAPMAK YASAK YSK, saat 19.00'a kadar radyo, televizyon, gazete ve diğer tüm yayın organları tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapmanın yasak olacağını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sandık başında!
KORONA ÖNLEMLERİ Sandıklarda oylar, "mühür", "mühür ve tercih" ile "karma oy" şeklinde kullanılabiliyor. Seçimde yüzde 5 barajını geçen siyasi partiler, 50 sandalyelik Cumhuriyet Meclisi'ne girmeye hak kazanacak. Oy kullanma işlemleri sırasında Kovid-19 salgını kuralları uygulanıyor. Seçmenler, oy kullanılacak alana maskesiz giremiyor, vatandaşlara seçim kabinine gitmeden önce eldiven veriliyor. Oy kullanacak kişilerden test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayan "Adapass" ile Kovid-19 testi istenmiyor. Kovid-19 testi pozitif olan kişiler ise oy kullanamıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sandık başında!
RESMİ OLMAYAN SONUÇLAR BU GECE AÇIKLANACAK
Resmi olmayan seçim sonuçlarının bu gece, resmi sonuçların ise en erken oy kullanma işleminin bitmesinden 24 saat sonra YSK tarafından açıklanması bekleniyor.