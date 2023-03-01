01 Mart 2023, Çarşamba
Kuruluş Osman komutan Nayman öldü mü? Kuruluş Osman Moğol Nayman komutan kimdir?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bugün 116.bölümü yayınlanan dizi, izleyicileri ekranlara kilitledi. Kuruluş Osman'ın dördüncü sezonunda Moğollar, Türkleri yurdundan etmek için geri döndü. Yeni sezonda yer alan Nayman hakkında araştırmalar arama motorlarında hız kazandı. İzleyiciler, Kuruluş Osman Nayman kimdir, neden öldü? sorusularını gündeme taşıdı.İşte, merak edilenlerin cevabı...
Giriş Tarihi: 01.03.2023 23:20
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