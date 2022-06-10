Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladı: Hayvanın bilgileri cep telefonlarına gelecek🐄

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala hayvan pazarları da hareketlenmeye başladı. Peki kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli? Tarım ve Orman Bakanlığı kurbanlıklar için bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama ile koç, koyun, dana ve sığır gibi hayvanların tüm bilgilerine ve sağlık durumlarına küpe numaralarından ulaşmak mümkün. Peki TÜRKVET nedir? TÜRKVET'e nasıl girilir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.06.2022 18:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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