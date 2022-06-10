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Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladı: Hayvanın bilgileri cep telefonlarına gelecek🐄

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala hayvan pazarları da hareketlenmeye başladı. Peki kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli? Tarım ve Orman Bakanlığı kurbanlıklar için bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama ile koç, koyun, dana ve sığır gibi hayvanların tüm bilgilerine ve sağlık durumlarına küpe numaralarından ulaşmak mümkün. Peki TÜRKVET nedir? TÜRKVET'e nasıl girilir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.06.2022 18:16
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Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladı: Hayvanın bilgileri cep telefonlarına gelecek🐄

Büyükbaş, küçükbaş kurban seçerken nelere dikkat edilmeli? Bakanlık kurbanlıklar için bir uygulama geliştirdi. 2011 yılında geliştirilen TÜRKVET uygulaması ile koç, koyun, dana ve sığır gibi hayvanların tüm bilgilerine ve sağlık durumlarına küpe numaralarından ulaşmak mümkün. Peki TÜRKVET nedir, ne işe yarar? TÜRKVET'e nasıl giriş yapılır? Kurban seçerken nelere dikkat edilmeli? Kurban yaşı nasıl anlaşılır? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladı: Hayvanın bilgileri cep telefonlarına gelecek🐄

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla şehir dışına gidecek büyükbaş kurbanlıklardan kan örneği alınmaya başladı.
Binlerce hayvanın tesleri yapıldı ve hastalık durumları kontrol edildi.

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Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladı: Hayvanın bilgileri cep telefonlarına gelecek🐄

Trakya'yada kurbanlık hayvanlardan kan örneği alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar kurbanlık sevk için Tarım ve Orman Bakanlığının bazı şartlar getirdiğini belirten Kapar, "Sevkten 3 ay önce işletmeleri karantina altına alıyoruz. Hayvan giriş çıkışı yasaklanıyor. Üç ay içinde işletmenin bulunduğu yerin 10 kilometre alanı içinde herhangi bir hastalık çıkmaması gerekiyor. Kan tahlilleri yapılacak. Eğer hayvan uygunsa Trakya'ya sevki yapılıyor." dedi.

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Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladı: Hayvanın bilgileri cep telefonlarına gelecek🐄

Kurban alırken dikkat edilmesi gereken noktaların olduğuna dikkati çeken Kapar, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda kulak küpelerine dikkat etmemiz lazım.

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Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladı: Hayvanın bilgileri cep telefonlarına gelecek🐄

Bakanlığımızın TÜRKVET uygulaması var. Onu cep telefonu ve bilgisayara indirerek kurbanlıkların kulak küpelerini kontrol edebiliriz.Orada yaşı, cinsiyeti ve tüm bilgileri yer alıyor. " diye konuştu.