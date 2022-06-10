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Haberler Galeri CHP'li Zeydan Karalar vatandaşla tartıştı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula partililer saldırdı

CHP'li Zeydan Karalar vatandaşla tartıştı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula partililer saldırdı

Adana'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde bir vatandaşla tartıştı. Karalar, o anları görüntüleyen gazeteci baba oğula ise "Ne çekiyorsun" diye bağırdı. Yaşanan gelişmeler sonrası CHP'liler baba oğula tekme tokat dayak attı.

Giriş Tarihi: 10.06.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 17:02
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CHP’li Zeydan Karalar vatandaşla tartıştı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula partililer saldırdı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve beraberindeki partililer, Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı tamamlandıktan sonra kapatılması planlanan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde basın açıklaması yaptı.

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CHP’li Zeydan Karalar vatandaşla tartıştı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula partililer saldırdı

Bu sırada bir kişi, sorumluluğu Seyhan Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ve yapımı henüz tamamlanmayan Kent Meydanı Projesi'nden dükkan satın aldığını ancak projenin bitmemesi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

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CHP’li Zeydan Karalar vatandaşla tartıştı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula partililer saldırdı

Başkan Karalar, basın açıklamasının ardından kendisini dinleyeceğini söyleyerek, izin istedi.

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CHP’li Zeydan Karalar vatandaşla tartıştı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula partililer saldırdı

ZEYDAN KARALAR 'NE ÇEKİYORSUN' DİYE ÇIKIŞTI

Basın açıklamasının ardından Başkan Karalar, mağdur olduğunu söyleyen kişi ile görüşmeye başladı. Bir derginin imtiyaz sahibi olan Mehmet Emin Demiral da ikilinin gergin anlarını fotoğraflamaya çalıştı.

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CHP’li Zeydan Karalar vatandaşla tartıştı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula partililer saldırdı

Bu sırada Başkan Karalar, "Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi ve korumaları da Demiral'ı uzaklaştırmak istedi. Başkan Karalar da daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.