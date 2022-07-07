Kurban Bayramı trafiği başladı! Kocaeli ve İstanbul'da yollarda araç yoğunluğu

9 günlük Kurban Bayramı tatili için yola çıkışlar başladı. Kocaeli başta olmak üzere birçokm il girişlerinden gelen görüntüler trafiğin başladığını gözler önüne serdi. Sabah saatlerinde İstanbul'da da trafik yoğunluğunun arttığı açıklandı. İşte İstanbul ve Kocaeli'den trafik görüntüleri...