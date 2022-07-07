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Kurban Bayramı trafiği başladı! Kocaeli ve İstanbul'da yollarda araç yoğunluğu

9 günlük Kurban Bayramı tatili için yola çıkışlar başladı. Kocaeli başta olmak üzere birçokm il girişlerinden gelen görüntüler trafiğin başladığını gözler önüne serdi. Sabah saatlerinde İstanbul'da da trafik yoğunluğunun arttığı açıklandı. İşte İstanbul ve Kocaeli'den trafik görüntüleri...

Giriş Tarihi: 07.07.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 09:57
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Kurban Bayramı trafiği başladı! Kocaeli ve İstanbul’da yollarda araç yoğunluğu

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluşturdu.

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Kurban Bayramı trafiği başladı! Kocaeli ve İstanbul’da yollarda araç yoğunluğu

İstanbul'da 9 günlük Bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti.

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Kurban Bayramı trafiği başladı! Kocaeli ve İstanbul’da yollarda araç yoğunluğu

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı.

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Kurban Bayramı trafiği başladı! Kocaeli ve İstanbul’da yollarda araç yoğunluğu

Yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman Trafik yoğunluğu oluştu.

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Kurban Bayramı trafiği başladı! Kocaeli ve İstanbul’da yollarda araç yoğunluğu