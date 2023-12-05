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Haberler Galeri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'Gururluyuz' diyerek duyurdu: 41 tarihi eser yurda dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'Gururluyuz' diyerek duyurdu: 41 tarihi eser yurda dönüyor

Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılmış Anadolu kökenli 41 tarihi eser ABD'den doğdukları topraklara dönüyor. Türkiye'ye iadesi sağlanan eserler, New York'ta bulunan Türkevi'nde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından teslim alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında iadesini sağladığımız eser sayımız 30 bin 59'a ulaştı" dedi.

Giriş Tarihi: 05.12.2023 22:08
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ’Gururluyuz’ diyerek duyurdu: 41 tarihi eser yurda dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık ile ABD Manhattan Bölge Savcılığı arasında son beş yıldır geliştirilen işbirliği ve ortak çalışmalarla Türkiye'ye 2021 yılından bu yana iadesi sağlanan kültür varlıklarına yenileri eklendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ’Gururluyuz’ diyerek duyurdu: 41 tarihi eser yurda dönüyor

Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile beraberindeki heyet, Türkiye'ye iadesi sağlanan eserleri New York'ta bulunan Türkevi'nde teslim aldı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ’Gururluyuz’ diyerek duyurdu: 41 tarihi eser yurda dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da teslim töreninin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gururluyuz. Ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarılmış bir grup eserimizi daha New York'ta bulunan Türkevi'nde teslim aldık. Manhattan Bölge Savcılığı ve İç Güvenlik Soruşturma Birimi ile gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalar sonucunda bronz başlar, büst ve gümüş heykelciklerin de aralarında bulunduğu toplam 41 kültür varlığımız daha evine dönüyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında iadesini sağladığımız eser sayımız 30 bin 59'a ulaştı. Bu toprakların miraslarına sahip çıkmak üzere çalışmalarımız devam ediyor."

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ’Gururluyuz’ diyerek duyurdu: 41 tarihi eser yurda dönüyor

Eserlerin ay sonunda Türkiye'de getirilmesi planlanıyor.

ROMA DÖNEMİ HEYKELTIRAŞLIĞININ ÖNEMLİ ESERLERİ

İadesi sağlanan eserlerden Boubon Antik Kenti kökenli 3 bronz heykel başı, bronz kadın büstü ve bronz heykellere ait vücut parçaları Anadolu'da Roma Dönemi heykeltıraşlığının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ’Gururluyuz’ diyerek duyurdu: 41 tarihi eser yurda dönüyor

Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda gerçekleşen kaçak kazılar sonucu yurt dışına kaçırılan eser grubundan özellikle Genç Caracalla ve Olgun Caracalla başları antik kentin tanrılaştırılan imparatorların heykellerinin dikildiği kutsal alanda (Sebasteion) yer alan heykellere ait olması bakımından ayrı bir önem taşıyor.

Sebasteion yapısına ait 2 bronz heykel olan Lucius Verus ile Septimius Severus da son iki yılda Türkiye'ye iade edilmişti.