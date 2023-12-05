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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'Gururluyuz' diyerek duyurdu: 41 tarihi eser yurda dönüyor
Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılmış Anadolu kökenli 41 tarihi eser ABD'den doğdukları topraklara dönüyor. Türkiye'ye iadesi sağlanan eserler, New York'ta bulunan Türkevi'nde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından teslim alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında iadesini sağladığımız eser sayımız 30 bin 59'a ulaştı" dedi.