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Beşikten mezara Gazze katliamı! 6 aylık bebeğin görüntüleri yürekleri dağladı

Gazze'de ateşkes sonrası soykırıma devam eden Siyonist İsrail rejimi, Batılı ağabeylerinden aldığı icazetle her gün daha fazla kan döküyor. İsrail'in 3 günde katlettiği bine yakın Filistinliler arasında onlarca çocuk var. Evleri bombalanan Gazzeli El Hums ailesinden 6 aylık bebeğin defnedilme anı yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 05.12.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 09:00
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Beşikten mezara Gazze katliamı! 6 aylık bebeğin görüntüleri yürekleri dağladı
Gazze'de 6 günlük ateşkesi bozan İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırılarını yoğunlaştırdı. 3 gün süren ağır bombardımanın ardından Gazze'nin güneyinde kara operasyonu başlatıldı.
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Beşikten mezara Gazze katliamı! 6 aylık bebeğin görüntüleri yürekleri dağladı
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze'nin güneyindeki operasyonun kuzeyindeki kadar "güçlü ve kapsamlı" olacağını söyledi.
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Beşikten mezara Gazze katliamı! 6 aylık bebeğin görüntüleri yürekleri dağladı
Geçtiğimiz cumartesinden bu yana 800'den fazla Filistinliyi katleden siyonist İsrail rejimi hastane, okul, mülteci kampı, mahalle, apartman gibi sivil hedefleri vurarak soykırımlarını sürdürdü.
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Beşikten mezara Gazze katliamı! 6 aylık bebeğin görüntüleri yürekleri dağladı
Gazze Şeridi'ni 3'e bölen İsrail ordusu, Han Yunus ile Deyr el Belah arasındaki yolu tanklarla kapattı. Önceki gece boyunca 200 noktayı vuran İsrail 10 dakikada bir düzenlediği hava saldırılarıyla 100'e yakın Filistinliyi katletti.
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Beşikten mezara Gazze katliamı! 6 aylık bebeğin görüntüleri yürekleri dağladı
Önceki gün Han Yunus'a düzenlenen saldırıda El Hums ailesinin birçok ferdi hayatını kaybetti. Aile fertlerinden henüz 6 aylık olan bir bebeğin Refah kentindeki Najjar Hastanesi morgundan alınarak kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildiği anlar yürekleri dağladı.