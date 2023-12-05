Beşikten mezara Gazze katliamı! 6 aylık bebeğin görüntüleri yürekleri dağladı

Gazze'de ateşkes sonrası soykırıma devam eden Siyonist İsrail rejimi, Batılı ağabeylerinden aldığı icazetle her gün daha fazla kan döküyor. İsrail'in 3 günde katlettiği bine yakın Filistinliler arasında onlarca çocuk var. Evleri bombalanan Gazzeli El Hums ailesinden 6 aylık bebeğin defnedilme anı yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 05.12.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 09:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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