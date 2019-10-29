Külliye'deki 29 Ekim kabul töreninden dikkat çeken kareler

Kabul töreninde kürsüye gelerek önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatına da değindi. Erdoğan, "Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol olduğu ortaya çıkmıştır. Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan, can, kardeş gören tek ülke Türkiye'dir." dedi.