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Külliye'deki 29 Ekim kabul töreninden dikkat çeken kareler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve yaklaşık olarak 5 bin kişinin katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Törenine birçok davetli katıldı. Beştepe'de düzenlenen tören dualar ile başlarken, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan konuklarını tek tek karşıladı. İşte törenden öne çıkan kareler...
Giriş Tarihi: 29.10.2019 20:58 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 21:09
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