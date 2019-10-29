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Külliye'deki 29 Ekim kabul töreninden dikkat çeken kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve yaklaşık olarak 5 bin kişinin katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Törenine birçok davetli katıldı. Beştepe'de düzenlenen tören dualar ile başlarken, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan konuklarını tek tek karşıladı. İşte törenden öne çıkan kareler...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 20:58 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 21:09
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Külliye'deki 29 Ekim kabul töreninden dikkat çeken kareler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

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Külliye'deki 29 Ekim kabul töreninden dikkat çeken kareler

Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde başladı.

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Külliye'deki 29 Ekim kabul töreninden dikkat çeken kareler

Kabul töreninde kürsüye gelerek önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatına da değindi. Erdoğan, "Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol olduğu ortaya çıkmıştır. Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan, can, kardeş gören tek ülke Türkiye'dir." dedi.

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Külliye'deki 29 Ekim kabul töreninden dikkat çeken kareler

Erdoğan konuşmasından önce de eşi Emine Erdoğan ile birlikte davetlileri tek tek karşıladı.

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Külliye'deki 29 Ekim kabul töreninden dikkat çeken kareler

Davetliler arasında bulunan Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Hakan Atilla ile yakından ilgilenen Erdoğan, Atilla ile bir süre sohbet etti.