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Beştepe'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde ünlüler geçidi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Kabul törenine siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı. İşte Cumhuriyet'in 96. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul töreninden en özel kareler...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 22:14 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 22:15
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Beştepe'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde ünlüler geçidi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Kabul törenine siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı. İşte Cumhuriyet'in 96. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul töreninden en özel kareler...

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Beştepe'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde ünlüler geçidi

HÜLYA KOÇYİĞİT-SELİM SOYDAN

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Beştepe'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde ünlüler geçidi

YAVUZ BİNGÖL

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Beştepe'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde ünlüler geçidi

METİN ŞENTÜRK

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Beştepe'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde ünlüler geçidi

TÜRKİYE MUSEVİLERİ HAHAMBAŞI İSAK HALEVA