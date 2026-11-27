Parası için öldürüp cesedini parçaladılar! Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran detaylar: İki sanık birbirini suçladı
Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'un Bucak ilçesinde cesedi bulunan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede kan donduran detaylar ortaya çıktı. Sanıkların, genç kadını parası için öldürdükten sonra cesedini önce gömdükleri, daha sonra çıkarıp varilde yaktıkları ve balyozla parçaladıkları yönündeki itirafları dosyaya girdi.
Türkiye'yi yasa boğan Kübra Yapıcı cinayeti davasında yeni gelişme yaşandı.
Hatırlanacağı üzere Antalya'nın Serik ilçesinde kızı Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan günü saat 02.00'den sonra haber alamayan Yunus Yapıcı, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Bunun üzerine başlatılan araştırmada, Kübra Yapıcı'nın saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede 2 erkekle görüldüğü, saat 04.45'te ise bu kişilerle birlikte mekandan ayrıldığı güvenlik kameralarından tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2 erkeğin mekanda birbirlerine 'Ata' ve 'Umut' diye hitap ettiklerini belirledi.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
Soruşturma sürerken Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Yunus Yapıcı, bu kişilerin Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar olduğu bilgisini paylaştı. Bunun üzerine Dalğar yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Sezen de İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Tutuklanan şüpheliler, Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Olayla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Ata Berk Sezen ve İlyas Umut Dalğar hakkında 'Birden fazla kişi ile silahlı yağma' ve 'Yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianamede, Sezen'in ayrıca 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan da cezalandırılması istendi.
CESEDİ VARİLDE YAKIP BALYOZLA PARÇALADILAR
İfadesinde, sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları Kübra Yapıcı ile daha sonra sevgili olduklarını belirten Ata Berk Sezen, "Eski sevgilimle mesajlaştığımı görünce aramızda soğukluk oluştu. Bir süre görüşmedik.