Umut, kızın çok parası olduğunu söyledi. Umut, 'Şimdi tam zamanı, kıza çökmeye gidiyoruz' dedi. Olay günü kafeden çıktıktan sonra araçla Seydiköy'e geldik. Burada Umut silahla deneme atışı yaptı. Ben namluyu tuttum. Umut, Kübra'nın başına ateş etti. Ben bulduğumuz bir halıya Kübra'yı sardım.

Umut da kürek buldu ve cesedi gömdük. Bucak'tan aldığımız amonyakla silahı temizledik. Cesedi Çine köyüne gömdükten sonra Antalya'ya döndük. Daha sonra Eskişehir üzerinden İstanbul'a gittik. Geri dönerken yolda bir akaryakıt istasyonundan benzin aldık, yol kenarında bir varil bulduk. Cesedi gömdüğümüz yerden çıkarıp varilde yaktık. Cesedi balyozla parçaladıktan sonra baraja attık" dedi.

UYURKEN KAFASINA TABANCAYLA ATEŞ EDİLMİŞ

İlyas Umut Dalğar ise ifadesinde, Kübra Yapıcı ile 5 yıl önce tanıştığını ve zaman zaman görüştüklerini söyledi. Dalğar, "Ata Berk ile olaydan yaklaşık 1,5 ay önce çalışmak üzere Antalya'ya geldik. Ata Berk, Kübra ile aynı evde yaşadığı ve sevgili olduğu için Kübra'nın bütün banka bilgilerini aldı. 30 Nisan günü saat 04.00-05.00 sıralarında kafeden üçümüz çıktık. Kübra arabada uyudu. Arabayı ben kullanıyordum. Bucak'ın Seydiköy bölgesine geldik. Ata Berk araçtan indi ve uyumakta olan Kübra'nın kafasına tabancayla bir el ateş etti.

Araçtan Kübra'nın cesedini çıkarıp yol kenarındaki çöplükte bulduğumuz bir halıya sardık. Bölgedeki bir evin önünde bulunan kürekleri alıp cesedi gömdük. Araçla İstanbul'a doğru giderken yol üzerindeki bir köyde silahı gömdük. İstanbul'dan dönüşte gömdüğümüz yere gelip cesedi çıkardık. Cesedi varilin içine attık. Ata Berk benzini varilin içine döküp yaktı.