Bursa'yı hem Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na hem de Bandırma üzerinden bölgesel demir yolu ve liman ağına bağlayacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Projemiz mühendislik yönüyle de oldukça dikkat çekici. Osmaneli-Bursa arasındaki 106 kilometrelik kesimde 21 ana tünel, 13 kaçış tüneli, 12 viyadük, 13 demir yolu köprüsü, 56 alt geçit, 25 üst geçit, 123 menfez ve çok sayıda diğer sanat yapısıyla birlikte toplam 369 sanat yapısının tamamını bitirdik" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, "Yenişehir Havalimanı İstasyonu ile Bursa Gar İstasyonu arasında gerçekleştireceğimiz test sürüşüyle Bursa'nın demir yolu ulaşımında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak, tarihi bir ana şahit olacağız. Demir yolu projelerinde yapım çalışmalarının tamamlanması kadar hattın güvenli, konforlu ve uluslararası standartlara uygun şekilde işletmeye hazırlanması da büyük önem taşıyor. Gerekli bütün testleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ayrıca Osmaneli-Bursa hattımız ile Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı arasındaki entegrasyon testlerini de yapacağız" şeklinde konuştu.

TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR Bursa'yı hızlı tren ağına bağlayacak hattın en zor mühendislik imalatlarını tamamladıklarını söyleyen Uraloğlu, "Hattımızın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık ve test süreçlerini başlattık. Bursa-Bandırma kesiminde ise yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

HEDEF 2027'NİN İLK YARISI

Uraloğlu, yaptıkları her testle hattın rayından sinyalizasyonuna, elektrifikasyonundan haberleşme sistemlerine kadar tüm bileşenlerini kontrol ederek güvenli ve kesintisiz bir işletme için gerekli tüm hazırlıkları tamamlayacaklarını kaydetti. Uraloğlu, "Testlerin ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından inşallah Bursa'mızda 2027 yılının ilk yarısında hızlı tren seferlerine başlayacağız" açıklamasında bulundu.



"BURSA'MIZDAN ANKARA'YA VE İSTANBUL'A SEYAHAT SÜRESİ YAKLAŞIK 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Projenin Bursa'ya sağlayacağı en önemli kazanımlardan birinin de şehirler arası seyahat sürelerinin kısalması olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bursa'mızdan Ankara'ya ve İstanbul'a seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bursa-Bilecik arası 45 dakika, Bursa-Eskişehir arası 1 saat ve Bursa-Konya arası da 2 saat 50 dakika olacaktır" dedi.

Hattın tamamının işletmeye alınmasıyla yıllık yaklaşık 30 milyon yolcu ve 60 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacaklarını da anlatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bursa'nın sanayi ve üretim gücünü raylar üzerinden limanlarımıza ve dünya pazarlarına bağlayacağız. Bursa-Bandırma kesiminin tamamlanmasıyla birlikte Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) ve Karacabey, Kuşcenneti üzerinden Bandırma Limanı'na bağlanacak. Böylece otomotiv, makine ve kimya sanayisi başta olmak üzere bölgemizdeki üreticilerimiz yüksek hacimli yüklerini demir yoluyla limana ulaştırabilecek. Ayrıca Yenişehir Havalimanı İstasyonumuzla havalimanına demir yolu bağlantısı sağlayarak hava ve demir yolu ulaşımını da bütünleştireceğiz. Bursa Garı'nda Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattımızla planlanan aktarma sayesinde de kent merkezinden hızlı tren garına, gardan da Şehir Hastanesi'ne erişimi kolaylaştıracağız. Böylece hızlı trenimizi metroya, havalimanını demir yoluna, sanayi bölgelerimizi limanlara bağlayan bütüncül bir ulaşım ve lojistik ağı oluşturacağız."