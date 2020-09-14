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Haberler Galeri KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS GY-GK, EB ile Alan Bilgisi sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS GY-GK, EB ile Alan Bilgisi sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından 6 Eylül ve 12-13 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS oturumlarının soruları ve cevapları bugün erişime açılacak. Bu gelişmelerin ardından binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS GY-GK, EB ile Alan Bilgisi sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 09:30
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KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS GY-GK, EB ile Alan Bilgisi sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS lisans sonuçları ne zaman belli olacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılına ilişkin Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratou başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile Alan Bilgisi oturumları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Bu sınavlara katılan adaylar için sorular ve cevaplar bugün erişime açılacak. En çok merak edilenlerden biri de, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı oldu. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS GY-GK, EB ile Alan Bilgisi sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile (Alan Bilgisi) oturumlarının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

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KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS GY-GK, EB ile Alan Bilgisi sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli KPSS adaylarımız, geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız."

KPSS SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

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KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS GY-GK, EB ile Alan Bilgisi sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS HAKKINDA

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

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KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS GY-GK, EB ile Alan Bilgisi sonuçları ne zaman belli olacak?

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,