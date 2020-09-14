KPSS lisans sonuçları ne zaman belli olacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılına ilişkin Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratou başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile Alan Bilgisi oturumları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Bu sınavlara katılan adaylar için sorular ve cevaplar bugün erişime açılacak. En çok merak edilenlerden biri de, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı oldu. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?