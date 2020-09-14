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KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS GY-GK, EB ile Alan Bilgisi sonuçları ne zaman belli olacak?
KPSS lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından 6 Eylül ve 12-13 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS oturumlarının soruları ve cevapları bugün erişime açılacak. Bu gelişmelerin ardından binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS GY-GK, EB ile Alan Bilgisi sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 14.09.2020 09:24Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 09:30