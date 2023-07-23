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KPSS Lisans CEVAP ANAHTARI PDF 2023 | KPSS GY-GK soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman?

KPSS lisans sınavı 2023 Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri 23 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Kamuda memur olarak görev almak isteyen adaylar, KPSS Lisans soruları ve cevapları için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Sınavın ardından yayınlanacak olan KPSS soru cevap PDF görüntüleme ekranıyla adaylar, yanıtlarını kontrol edebilecekler. Soruların ve cevapların ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağı ise merak konusu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 12:28
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KPSS Lisans CEVAP ANAHTARI PDF 2023 | KPSS GY-GK soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman?

KPSS lisans sınavı 2023 Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri 23 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Kamuda memur olarak görev almak isteyen adaylar, KPSS Lisans soruları ve cevapları için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Sınavın ardından yayınlanacak olan KPSS soru cevap PDF görüntüleme ekranıyla adaylar, yanıtlarını kontrol edebilecekler. Soruların ve cevapların ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağı ise merak konusu. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS Lisans CEVAP ANAHTARI PDF 2023 | KPSS GY-GK soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman?

SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS lisans soru ve cevap anahtarı sınavın ardından gün içerisinde yapılan açıklamayla görüntülenecek.

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KPSS Lisans CEVAP ANAHTARI PDF 2023 | KPSS GY-GK soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman?

Sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görüntüleyebilecekler. Soruların tamamının sınava katılanlar tarafından görüntülenmesi bekleniyor.

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KPSS Lisans CEVAP ANAHTARI PDF 2023 | KPSS GY-GK soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman?

KPSS soruları ve cevapları osym.gov.tr adresinde olacak. KPSS lisans soru ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.

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KPSS Lisans CEVAP ANAHTARI PDF 2023 | KPSS GY-GK soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman?

KPSS GK- GY, EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUM SÜRELERİ

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 23 Temmuz'da düzenlenecek.