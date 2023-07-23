KPSS Lisans CEVAP ANAHTARI PDF 2023 | KPSS GY-GK soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman?

KPSS lisans sınavı 2023 Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri 23 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Kamuda memur olarak görev almak isteyen adaylar, KPSS Lisans soruları ve cevapları için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Sınavın ardından yayınlanacak olan KPSS soru cevap PDF görüntüleme ekranıyla adaylar, yanıtlarını kontrol edebilecekler. Soruların ve cevapların ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağı ise merak konusu. İşte detaylar...