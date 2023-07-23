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Haberler Galeri KPSS Lisans 55-60-65-70-75-80-85-90-95 puan için kaç net gerekli? P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır?

KPSS Lisans 55-60-65-70-75-80-85-90-95 puan için kaç net gerekli? P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır?

KPSS lisans sınavına katılan adaylar, merakla taban, tavan ve atama puanlarını araştırıyor. Puan hesaplama işlemleriyle ilgilenen adaylar, aldıkları puanlara göre atanabilecekleri yerleri öğrenmek istiyor. KPSS atama puanları, kadrolara ve illere göre farklılık gösteriyor. Adaylar, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 ve 90 puan için kaç net alması gerektiği öğrenmeye çalışıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2023 12:38
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KPSS Lisans 55-60-65-70-75-80-85-90-95 puan için kaç net gerekli? P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır?

Memur adayları KPSS baraj puanını merak ediyor. KPSS baraj puanı, atanabilmek için geçilmesi gereken asgari puanı ifade eder ve kadrolara ve illere göre değişiklik gösterebilir. Adaylar, KPSS baraj puanını öğrenerek atanabilecekleri yerleri ve kadroları belirlemek istiyor. Peki P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır? KPSS Lisans kaç net kaç puan eder?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS Lisans 55-60-65-70-75-80-85-90-95 puan için kaç net gerekli? P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır?

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekmektedir.

Genel yetenek testine girilmediği takdirde, puan hesabı yapılamıyor. İlaveten, KPSS puanının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir net olması gerekiyor.

Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı belirlenmiş oluyor.

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KPSS Lisans 55-60-65-70-75-80-85-90-95 puan için kaç net gerekli? P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır?

Bu uygulama her iki test için de yapılıyor.

Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

35 -12/4= 35-3=32 net

45-6/4= 45-1,5=43,5 net

P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için

(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.

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KPSS Lisans 55-60-65-70-75-80-85-90-95 puan için kaç net gerekli? P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır?

KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlendikten sonra, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ve adayın aldığ ham puan ortaya çıkacak.

Bu nedenle, binlerce adayın merak ettiği soru doğrultusunda, KPSS puanı hesaplanırken; 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.

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KPSS Lisans 55-60-65-70-75-80-85-90-95 puan için kaç net gerekli? P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır?

ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklaması:

"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."