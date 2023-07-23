23 Temmuz 2023, Pazar
KPSS Lisans 55-60-65-70-75-80-85-90-95 puan için kaç net gerekli? P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır?
KPSS lisans sınavına katılan adaylar, merakla taban, tavan ve atama puanlarını araştırıyor. Puan hesaplama işlemleriyle ilgilenen adaylar, aldıkları puanlara göre atanabilecekleri yerleri öğrenmek istiyor. KPSS atama puanları, kadrolara ve illere göre farklılık gösteriyor. Adaylar, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 ve 90 puan için kaç net alması gerektiği öğrenmeye çalışıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 23.07.2023 12:38
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