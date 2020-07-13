Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının ardından öğrenciler tercih dönemini beklemeye başladı. MEB'in yayımladığı takvime göre, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 13:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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