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Haberler Galeri Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?

Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının ardından öğrenciler tercih dönemini beklemeye başladı. MEB'in yayımladığı takvime göre, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 13:53
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Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?

LGS sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamın 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları heyecanla beklenmeye başlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından istediği liseye gitmek isteyen öğenciler, tercih dönemi öncesinde sonuçlara kilitlendi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

20 Haziran'da gerçekleştirilen 2020 LGS sınavının sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar, MEB'in resmi internet adresi üzerinden duyurulacak.

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Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?

LGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2020!

2020 LGS sınav soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklarak 2020 LGS sınav soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYI (SÖZEL)

LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN (SAYISAL)

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Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih takvimi henüz belli olmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından yayımlanacak LGS tercih kılavuzu ile detaylar belli olacak. Son gelişmeleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.