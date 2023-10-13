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Haberler Galeri KPSS 2023/6 Tercih sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? SGK personel alımı için nefesler tutuldu! ÖSYM sonuç sayfası...

KPSS 2023/6 Tercih sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? SGK personel alımı için nefesler tutuldu! ÖSYM sonuç sayfası...

"KPSS 2023/6 Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. KPSS 2023/6 tercih kılavuzuna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 1.392 sözleşmeli personel alımı için başvurular 5 Ekim'de başladı ve 11 Ekim tarihinde sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce aday, beklenen sonuçların açıklanma tarihini merakla bekliyor. Peki, SGK personel alımı tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır? İşte, KPSS 2023/6 Tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 13.10.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 16:20
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KPSS 2023/6 Tercih sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? SGK personel alımı için nefesler tutuldu! ÖSYM sonuç sayfası...

SGK sözleşmeli personel alımı başvurularının ardından adaylar, KPSS tercih sonucu sorgulama ekranını yakından takip ediyor. SGK'nın büro personeli, destek personeli, koruma güvenlik görevlisi, teknisyen gibi farklı pozisyonlarda gerçekleştireceği sözleşmeli personel alımı, KPSS tercih sonuçlarına bağlı olarak gerçekleştirilecek. Bu nedenle adaylar, KPSS 2023/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu gündeme taşıdı. İşte, SGK personel alımı sonuçları hakkında son duyurular...

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KPSS 2023/6 Tercih sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? SGK personel alımı için nefesler tutuldu! ÖSYM sonuç sayfası...

SGK PERSONEL ALIMI TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1.392 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

SGK sözleşmeli memur alımı için başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı ve kontejanları ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2023/6 tercih kılavuzu ile belli oldu.

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KPSS 2023/6 Tercih sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? SGK personel alımı için nefesler tutuldu! ÖSYM sonuç sayfası...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

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KPSS 2023/6 Tercih sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? SGK personel alımı için nefesler tutuldu! ÖSYM sonuç sayfası...

Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu'na 05 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.

KPSS-2023/6 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TERCİH KILAVUZU

KPSS-2023/6 ÖSYM SONUÇ SAYFASI

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KPSS 2023/6 Tercih sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? SGK personel alımı için nefesler tutuldu! ÖSYM sonuç sayfası...

SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2023/6 (SGK sözleşmeli personel alımı) tercih işlemleri, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında alındı. Yerleştirme işlemleri adayların puanına ve tercih sırasına göre yapılacak.