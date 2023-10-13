KPSS 2023/6 Tercih sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? SGK personel alımı için nefesler tutuldu! ÖSYM sonuç sayfası...

"KPSS 2023/6 Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. KPSS 2023/6 tercih kılavuzuna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 1.392 sözleşmeli personel alımı için başvurular 5 Ekim'de başladı ve 11 Ekim tarihinde sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce aday, beklenen sonuçların açıklanma tarihini merakla bekliyor. Peki, SGK personel alımı tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır? İşte, KPSS 2023/6 Tercih sonuçları sorgulama ekranı!