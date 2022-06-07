KPSS 2022/8 tercihleri sona eriyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...

KPSS 2022/8 tercihleri ne zaman bitiyor? Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak 1800 personel alımı için KPSS 2022/8 kapsamında tercihler alınıor. 2 Haziran'da başlayan tercihlerin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Bakanlık kadrosunda görev almak isteyen adayların kısa süre içerisinde tercihlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, KPSS 2022/8 tercihleri son gün ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? İşte cevaplar...