Koronavirüs, ikinci el teknoloji piyasasını vurdu, stoktaki ürünler zamlandı

'MALZEME ÜRETİLMEDİĞİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİYOR'

Cep telefonu yedek parça dükkanı işletmecisi Yunus Akgül, "Ülkemizde genel olarak bu tür malzemeler yurt dışından geldiği için, özellikle Çin'den geldiği için oradaki fabrikalar açılmadığından dolayı bize de malzeme gelmiyor şu anda. Şu an Çin'de gümrükler kapalı, fabrikalar açılmıyor ve sürekli erteleniyor. Ne zaman açılacağı belli değil. O yüzden malzeme üretilmediği için Türkiye'ye de gelmiyor şu anda. Şu an biten malzemelerin yerine koyabileceğimiz ürün yok.