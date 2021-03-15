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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kısıtlamalara yeni alternatif! Sarı içinde kırmızı bölge Kısıtlamalara yeni alternatif! Sarı içinde kırmızı bölge Son dakika haberine göre; Türkiye'nin gözü bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevirdi. Toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyuracağı kararlar milyonları ilgilendiriyor. Türkiye, 1 Mart 2021 itibarıyla 'Yeni Kontrollü Normalleşme' sürecine geçerken, bu akşam ikinci kez risk haritası açıklanacak. İllerde renk kodlarına göre uygulanacak yeni tedbirler ile ilgili farklı bir alternatifin de gündeme geldiği öğrenildi. Giriş Tarihi: 15.03.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 11:20
2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında 1 yıl geride kaldı. Dünya koronavirüs sürecinde 'Yeni Normal Hayat'ı tartışıyor. Art arda gelen aşı haberleri ile tüm dünya umutlansa da, yine art arda gelen mutasyon haberleri ile karamsarlığa kapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu süreçte ülkeler 'tam kapanma' yerine ekonomileri ve sağlık sistemini ayakta tutacak lokal çözümler üretmeye çalışıyor. Türkiye, güçlü sağlık sistemi altyapısı ile bu süreçten dünyanın birçok ülkesine nazaran daha az hasarla çıktı. Ancak virüsle mücadelede rehavete yer olmaması nedeniyle ekonomi ve sağlık sistemini dinamik tutacak çözümler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Bilim Kurulu'nca üretilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda hayatımıza son olarak illerin renk kodları ile risk durumlarının belirlenmesi girdi.
İllerde düşük risk mavi, orta risk sarı, yüksek risk turuncu, çok yüksek risk ise kırmızı olarak belirlendi. Mavi ve Sarı renk koduna sahip illerde kısıtlamalar oldukça gevşetilirken, turuncu illerde nispeten gevşetildi. Kırmızı illerde ise tedbirler aynen uygulanmaya devam etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenerek yeni renk kodlarını duyuracak. Erdoğan, yeni tedbirleri de açıklayacak. Ancak farklı bir formül de gündemde... Buna göre illerin içinde de risk durumuna göre farklı renklendirmeler yapılabileceği aktarılıyor.
1 MART'TA YENİ KONTROLLÜ NORMALLEŞME BAŞLADI
Türkiye, koronavirüs ile mücadelede 1 Mart'ta yeni bir döneme başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Yeni Kontrollü Normalleşme' olarak duyurduğu dönemdeki kısıtlamaları duyurdu.