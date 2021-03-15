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Kısıtlamalara yeni alternatif! Sarı içinde kırmızı bölge

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin gözü bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevirdi. Toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyuracağı kararlar milyonları ilgilendiriyor. Türkiye, 1 Mart 2021 itibarıyla 'Yeni Kontrollü Normalleşme' sürecine geçerken, bu akşam ikinci kez risk haritası açıklanacak. İllerde renk kodlarına göre uygulanacak yeni tedbirler ile ilgili farklı bir alternatifin de gündeme geldiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 15.03.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 11:20
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Kısıtlamalara yeni alternatif! Sarı içinde kırmızı bölge

2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında 1 yıl geride kaldı. Dünya koronavirüs sürecinde 'Yeni Normal Hayat'ı tartışıyor. Art arda gelen aşı haberleri ile tüm dünya umutlansa da, yine art arda gelen mutasyon haberleri ile karamsarlığa kapıldı.

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Kısıtlamalara yeni alternatif! Sarı içinde kırmızı bölge

Bu süreçte ülkeler 'tam kapanma' yerine ekonomileri ve sağlık sistemini ayakta tutacak lokal çözümler üretmeye çalışıyor. Türkiye, güçlü sağlık sistemi altyapısı ile bu süreçten dünyanın birçok ülkesine nazaran daha az hasarla çıktı. Ancak virüsle mücadelede rehavete yer olmaması nedeniyle ekonomi ve sağlık sistemini dinamik tutacak çözümler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Bilim Kurulu'nca üretilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda hayatımıza son olarak illerin renk kodları ile risk durumlarının belirlenmesi girdi.

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Kısıtlamalara yeni alternatif! Sarı içinde kırmızı bölge

İllerde düşük risk mavi, orta risk sarı, yüksek risk turuncu, çok yüksek risk ise kırmızı olarak belirlendi. Mavi ve Sarı renk koduna sahip illerde kısıtlamalar oldukça gevşetilirken, turuncu illerde nispeten gevşetildi. Kırmızı illerde ise tedbirler aynen uygulanmaya devam etti.

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Kısıtlamalara yeni alternatif! Sarı içinde kırmızı bölge

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenerek yeni renk kodlarını duyuracak. Erdoğan, yeni tedbirleri de açıklayacak. Ancak farklı bir formül de gündemde... Buna göre illerin içinde de risk durumuna göre farklı renklendirmeler yapılabileceği aktarılıyor.

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Kısıtlamalara yeni alternatif! Sarı içinde kırmızı bölge

1 MART'TA YENİ KONTROLLÜ NORMALLEŞME BAŞLADI

Türkiye, koronavirüs ile mücadelede 1 Mart'ta yeni bir döneme başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Yeni Kontrollü Normalleşme' olarak duyurduğu dönemdeki kısıtlamaları duyurdu.