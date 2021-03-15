Kısıtlamalara yeni alternatif! Sarı içinde kırmızı bölge

Bu süreçte ülkeler 'tam kapanma' yerine ekonomileri ve sağlık sistemini ayakta tutacak lokal çözümler üretmeye çalışıyor. Türkiye, güçlü sağlık sistemi altyapısı ile bu süreçten dünyanın birçok ülkesine nazaran daha az hasarla çıktı. Ancak virüsle mücadelede rehavete yer olmaması nedeniyle ekonomi ve sağlık sistemini dinamik tutacak çözümler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Bilim Kurulu'nca üretilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda hayatımıza son olarak illerin renk kodları ile risk durumlarının belirlenmesi girdi.