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28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN, Başkentray, metro, metrobüs ve İETT'de son durum

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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28-29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı vatandaşların gündeminde. Cumhuriyet Bayramı öncesinde Marmaray, İZBAN, Başkentray, metro, metrobüs ve İETT seferlerinin ücret tarifeleri merak ediliyor. Peki, 28 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, 29 Ekim'de hangi hatlar bedava?

28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN, Başkentray, metro, metrobüs ve İETT'de son durum 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başlarken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma kullanacak vatandaşlar ücretsiz seferleri araştırıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek beş raylı sistem hattı açıklandı. Peki, 28 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de Marmaray, İZBAN, Başkentray, İETT, metro ve metrobüs bedava mı?

28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN, Başkentray, metro, metrobüs ve İETT'de son durum 2

28 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanıyor.

Ancak 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ücretsiz ulaşım uygulaması 28 Ekim'i kapsamıyor.

Bu nedenle söz konusu karar doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı için 28 Ekim'de ücretsiz ulaşım başlamıyor.

Diğer toplu taşıma araçlarında ise ilgili belediyelerin ve ulaşım kuruluşlarının duyuruları esas alınıyor.

28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN, Başkentray, metro, metrobüs ve İETT'de son durum 3

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda belirli raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 22 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirlenen beş raylı sistem hattından 29 Ekim Perşembe günü ücretsiz yararlanılabilecek.

28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN, Başkentray, metro, metrobüs ve İETT'de son durum 4

29 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA HATLARI ÜCRETSİZ?

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek hatlar şöyle:

  • İstanbul: Marmaray
  • İstanbul: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
  • İstanbul: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı
  • Ankara: Başkentray
  • İzmir: İZBAN

Belirtilen hatlarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı boyunca yolculardan ücret alınmayacak.

28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN, Başkentray, metro, metrobüs ve İETT'de son durum 5

29 EKİM'DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. İstanbul'da Marmaray, 29 Ekim 2026 Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Marmaray seferlerinden Cumhuriyet Bayramı boyunca ücretsiz yararlanılabilecek.

28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN, Başkentray, metro, metrobüs ve İETT'de son durum 6

29 EKİM'DE İETT, METROBÜS VE METRO BEDAVA MI?

İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs, belediye tarafından işletilen metro ve tramvay hatları ile Şehir Hatları vapurlarına ilişkin ücretsiz ulaşım uygulamaları, ilgili yerel yönetimlerin kararlarına göre belirleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yalnızca beş raylı sistem hattını kapsıyor.

Bu nedenle belediye ulaşım araçlarına ilişkin ücretsiz seyahat koşullarında ilgili kurumların açıklamaları dikkate alınmalı.

28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN, Başkentray, metro, metrobüs ve İETT'de son durum 7

29 EKİM'DE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. Ankara'da Başkentray, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Başkentray, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ücretsiz ulaşım sağlanacak beş hat arasında yer alıyor.

28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN, Başkentray, metro, metrobüs ve İETT'de son durum 8

29 EKİM'DE İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. İzmir'de İZBAN seferleri 29 Ekim 2026 Perşembe günü ücretsiz olacak.

Vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı kapsamında İZBAN'dan ücret ödemeden yararlanabilecek.

28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN, Başkentray, metro, metrobüs ve İETT'de son durum 9

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU ÜCRETSİZ Mİ?

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek hatlar arasında bulunuyor.

İstanbul'da ayrıca Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı da aynı gün ücretsiz olacak.

28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN, Başkentray, metro, metrobüs ve İETT'de son durum 10

29 EKİM ÜCRETSİZ ULAŞIM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen ücretsiz ulaşım uygulaması, 29 Ekim 2026 Perşembe günü geçerli olacak.

28 Ekim'deki yarım gün resmi tatil, söz konusu beş raylı sistem hattı için ücretsiz ulaşımın bir gün önce başlayacağı anlamına gelmiyor.

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