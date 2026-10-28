28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN, Başkentray, metro, metrobüs ve İETT'de son durum

28-29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı vatandaşların gündeminde. Cumhuriyet Bayramı öncesinde Marmaray, İZBAN, Başkentray, metro, metrobüs ve İETT seferlerinin ücret tarifeleri merak ediliyor. Peki, 28 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, 29 Ekim'de hangi hatlar bedava?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başlarken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma kullanacak vatandaşlar ücretsiz seferleri araştırıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek beş raylı sistem hattı açıklandı. Peki, 28 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de Marmaray, İZBAN, Başkentray, İETT, metro ve metrobüs bedava mı?

28 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanıyor. Ancak 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ücretsiz ulaşım uygulaması 28 Ekim'i kapsamıyor. Bu nedenle söz konusu karar doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı için 28 Ekim'de ücretsiz ulaşım başlamıyor. Diğer toplu taşıma araçlarında ise ilgili belediyelerin ve ulaşım kuruluşlarının duyuruları esas alınıyor.

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda belirli raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 22 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirlenen beş raylı sistem hattından 29 Ekim Perşembe günü ücretsiz yararlanılabilecek.

29 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA HATLARI ÜCRETSİZ? Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek hatlar şöyle: İstanbul: Marmaray

Marmaray İstanbul: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı İstanbul: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı Ankara: Başkentray

Başkentray İzmir: İZBAN Belirtilen hatlarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı boyunca yolculardan ücret alınmayacak.