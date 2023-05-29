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KGM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2023! İŞKUR KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı! www.kgm.gov.tr
KGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı! "KGM işçi alımı kura çekimi saat kaçta?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleşecek kuralar için detaylar merak konusu olurken, hangi illerin ne zaman çekileceği açıklandı. Peki, KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte, İŞKUR Karayolları işçi alımı sonuçları ve il il kura tarihleri...