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Haberler Galeri KGM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2023! İŞKUR KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı! www.kgm.gov.tr

KGM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2023! İŞKUR KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı! www.kgm.gov.tr

KGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı! "KGM işçi alımı kura çekimi saat kaçta?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleşecek kuralar için detaylar merak konusu olurken, hangi illerin ne zaman çekileceği açıklandı. Peki, KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte, İŞKUR Karayolları işçi alımı sonuçları ve il il kura tarihleri...

Giriş Tarihi: 29.05.2023 23:35
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KGM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2023! İŞKUR KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı! www.kgm.gov.tr

Karayolları 3 bin işçi alımı il il kura tarihleri! "KGM personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından kura tarihi açıklandı. 3 bin kişilik alımlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu noktada binlerce kişi, İŞKUR KGM kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? sorusunu gündeme getirdi. İşte, İŞKUR KGM personel alımı kura sonucu öğrenme ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KGM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2023! İŞKUR KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı! www.kgm.gov.tr

KGM PERSONEL ALIMI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), resmi sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, işe alınacak sürekli işçilerin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Genel Müdürlük tarafından doğrudan noter kurası ile belirleneceğini bildirdi.

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KGM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2023! İŞKUR KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı! www.kgm.gov.tr

Kura çekilişi 30 Mayıs Salı günü saat 10.00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır. Çekiliş 31 Mayıs Çarşamba günü yine saat 10.00'da, bu kez Kastamonu ile başlayacak ve Düzce ile sona erecektir.

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KGM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2023! İŞKUR KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı! www.kgm.gov.tr

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.) Kura çekilişinin herhangi bir kanalda veya dijital mecralarda canlı yayınlanacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

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KGM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2023! İŞKUR KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı! www.kgm.gov.tr

KGM KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ilan edilecektir.