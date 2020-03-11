Kayseri son dakika! Corona virüsü Kayseri'de var mı? Resmi açıklama... Kayseri'de okullar tatil edildi mi?

Corona virüsü Kayseri'de var mı? Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından virüsün hangi ilde görüldüğü yönünde araştırmalar sürüyor. Bu sebeple Kayseri'de corona virüsünün olup olmadığı yoğun şekilde araştırılıyor. Konu ile ilgili son dakika açıklaması Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'den geldi. Peki, corona virüsü Kayseri'de var mı? Kayseri'de okullar tatil edildi mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.03.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 11:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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