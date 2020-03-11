Kayseri son dakika! Corona virüsü Kayseri'de var mı? Resmi açıklama... Kayseri'de okullar tatil edildi mi? Corona virüsü Kayseri'de var mı? Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından virüsün hangi ilde görüldüğü yönünde araştırmalar sürüyor. Bu sebeple Kayseri'de corona virüsünün olup olmadığı yoğun şekilde araştırılıyor. Konu ile ilgili son dakika açıklaması Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'den geldi. Peki, corona virüsü Kayseri'de var mı? Kayseri'de okullar tatil edildi mi? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 11.03.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 11:14
Corona virüsü Kayseri'de var mı? Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından vatandaşlar önlemlerini arttırdı. Konu ile ilgili son dakika açıklamalar peş peşe geliyor. İnternet üzerinde Kayseri'de corona virüsünün olup olmadığı araştırılıyor. Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'den açıklama geldi. Peki, corona virüsü Kayseri'de var mı? Kayseri'de okullar tatil edildi mi? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...
CORONA VİRÜSÜ KAYSERİ'DE VAR MI?
Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, bazı televizyon kanallarındaki Kovid-19 haberlerinde, Kayseri plakalı bir ambulansın görüntülerinin yer alması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, televizyon kanallarındaki görüntü ile "Kayseri'de koronavirüs var" algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Havaalanında, yurt dışından gelen hastalarımız ön hekimlerimizin muayenesinden geçirilmektedir. Riskli olacağı düşünülenler yine mahallinde enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilip muayene edilmektedir. Şüpheli vaka olarak belirlenenler 112 ambulansımız ile referans hastanemize korunmalı bir şekilde taşınmaktadır. Sonuçları da Bakanlığımız paylaşmaktadır. Bu görüntü geçen hafta çekilmiştir. Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur."
KORONAVİRÜS ( KOVİD-19) SALGININDA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 284'E YÜKSELDİ
Çin'in
Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ( Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 284'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 119 bin 132'ye yükselirken; 65 bin 776 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 258 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 7 bin 677 arttı.
Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 463'e yükselirken; vaka sayısı da 9 bin 172'ye çıktı.