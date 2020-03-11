Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...

Corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü son durum nedir? Çin'de ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan corona virüsüne ilişkin son durum açıklandı. "Worldometer"de yer alan bilgiye göre, corona virüsü bulaşan kişi sayısı 119 bini aştı. Çin ana karasında 80 bin 784, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 121 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 48 kişide Kovid-19 tespit edildi. Peki, corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü son durum nedir? İşte corona virüsü görülen ülkeler listesi...

Giriş Tarihi: 11.03.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 11:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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