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Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...

Corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü son durum nedir? Çin'de ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan corona virüsüne ilişkin son durum açıklandı. "Worldometer"de yer alan bilgiye göre, corona virüsü bulaşan kişi sayısı 119 bini aştı. Çin ana karasında 80 bin 784, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 121 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 48 kişide Kovid-19 tespit edildi. Peki, corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü son durum nedir? İşte corona virüsü görülen ülkeler listesi...

Giriş Tarihi: 11.03.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 11:33
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Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...

Corona virüsü kaç kişi öldü? Çin'den dünyaya yayılan corona virüse ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Virüsün bulaştığı ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi üzerinde son rakamlar paylaşıldı. Canlı harita olarak takip edilen sitede, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 119 bin 248 olarak güncelledi. Peki, corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? İşte corona virüsü görülen ülkeler listesi...

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Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...

CORONA VİRÜSÜ KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Sitede, Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 300 kişinin öldüğü, 66 bin 581 kişinin iyileştiği belirtildi.

Çin ana karasında 3 bin 158, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 631, İran'da 291, Güney Kore'de 61, İspanya'da 36, Fransa'da 33, ABD'de 31, Japonya'da 19, Irak'ta 7, İngiltere'de 6, Hollanda'da 4, Avustralya'da 3, İsviçre'de 3, Almanya'da 2, San Marino'da 2, Kanada, Lübnan, Panama, Fas, Endonezya, Mısır, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI

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Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...

Çin ana karasında 80 bin 784, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 121 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 48 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...

CORONA VİRÜSÜ GÖRÜLEN ÜLKELER HANGİLERİ?

"Worldometer"de yer alan diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:

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Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...

İtalya 10 bin 149, İran 8 bin 42, Güney Kore 7 bin 755, Fransa 1784, İspanya 1695, Almanya 1565, Japonya 1283, ABD 1010, İsviçre 497, Norveç 401, İngiltere 383, Hollanda 382, İsveç 355, Belçika 267, Danimarka 262, Avusturya 182, Singapur 166, Malezya 129, Avustralya 125, Bahreyn 110, Kanada 97, Yunanistan 89,