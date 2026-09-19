19 Eylül Gaziler Günü'nde anlamlı mesaj: Vatan aşkı gazileri ayakta tuttu
19 Eylül Gaziler Günü'nde vatan için fedakârlık yapan gazilerin hikâyeleri bir kez daha Türkiye'nin hafızasında yerini aldı. Terörle mücadelede yaralanarak gazi olan Mehmet Eğin ile 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi FETÖ'ye karşı vatan savunmasına katılan Hicabi Bitik, yaşadıkları zorlu günlere rağmen vatan sevgisinin kendilerini ayakta tuttuğunu anlattı. Devletin şehit yakınları ve gazilere yönelik destekleri de sürüyor.
Acemi birliğini Malatya'da, usta birliğini ise Hakkâri'de yapan Mehmet Eğin, henüz 3 aylık asker olduğu sırada Şemdinli Derecik'te mayın patlaması sonucu yürüme yetisini kaybetti. 20 yaşında hayatının baharında ağır yaralanan Eğin, yaşadığı büyük acıya rağmen vatan sevgisinin kendisine güç verdiğini söyledi.
Gaziliği gurur kaynağı olarak gördüğünü belirten Eğin, "20 yaşında hayatımın baharında askerden yaralı gelip bir daha yürüyemeyeceğimi öğrendiğimde beni ayakta tutan şey vatan aşkı oldu. Bu öyle bir sevda ki vatan için bir bacağını değil canını verenler var" dedi.
Eğin, yaşadığı acıların kendisi için zamanla büyük bir onura dönüştüğünü ifade ederek, "Vatan aşkından çektiğimiz acılar, hayaller onura dönüştü. Evlatlarıma bu onuru miras bırakacak olmam benim için paha biçilemez derecede kıymetli" diye konuştu.
19 Eylül Gaziler Günü, terörle mücadelede yaralanan gazilerin yanı sıra 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimine karşı mücadele eden vatandaşların fedakârlıklarını da yeniden hatırlattı.
Ankara Kahramankazan Bitik Mahallesi Muhtarı Hicabi Bitik, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nden kalkan F-16'ları durdurmak amacıyla tarlasındaki samanları yakarak mücadeleye destek verdi. Bitik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıktıklarını belirterek o gece yaşananları anlattı.
"Ben vatanına, milletine aşık bir insanım" diyen Bitik, "Cumhurbaşkanımız inin aşağı dedi, biz de indik. Arabanızı yakın dese biz yakacaktık. Biz bunları maddiyat için yakmadık. Allah için, vatan için yaktık" ifadelerini kullandı.
FETÖ'nün darbe girişimine karşı milletin gösterdiği direniş, 15 Temmuz gecesinin en önemli başlıklarından biri olurken, gaziler ve vatandaşların fedakârlıkları Türkiye'nin yakın tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak hafızalarda yer aldı.
Muş'ta Gaziler Günü dolayısıyla gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma personeli ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş düzenlendi.
Muş Valiliği koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşte katılımcılar Türk bayraklarıyla İstasyon Caddesi'nden Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.
Yürüyüş sırasında öğrenciler ve sporcular tarafından metrelerce uzunlukta Türk bayrağı açıldı. Programa Vali Yardımcısı Metin Baskın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, kurum amirleri, öğrenciler, sporcular, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanacağını açıkladı. Bu atamalarla kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 53 bin 179'a ulaşacağı bildirildi.
Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilere yönelik istihdam imkanlarının devletin vefa anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.
Göktaş, "Devletimizin şefkat eliyle hayata geçirilen istihdam, sosyal destek ve rehabilitasyon imkanları, şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize sahip çıkma anlayışımızın bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.
Gaziler Günü vesilesiyle bir kez daha vatan uğruna mücadele eden gaziler anılırken, şehit yakınları ve gazilere yönelik devlet desteklerinin sürdüğü vurgulandı.