Acemi birliğini Malatya'da, usta birliğini ise Hakkâri'de yapan Mehmet Eğin, henüz 3 aylık asker olduğu sırada Şemdinli Derecik'te mayın patlaması sonucu yürüme yetisini kaybetti. 20 yaşında hayatının baharında ağır yaralanan Eğin, yaşadığı büyük acıya rağmen vatan sevgisinin kendisine güç verdiğini söyledi.

Gaziliği gurur kaynağı olarak gördüğünü belirten Eğin, "20 yaşında hayatımın baharında askerden yaralı gelip bir daha yürüyemeyeceğimi öğrendiğimde beni ayakta tutan şey vatan aşkı oldu. Bu öyle bir sevda ki vatan için bir bacağını değil canını verenler var" dedi.

Eğin, yaşadığı acıların kendisi için zamanla büyük bir onura dönüştüğünü ifade ederek, "Vatan aşkından çektiğimiz acılar, hayaller onura dönüştü. Evlatlarıma bu onuru miras bırakacak olmam benim için paha biçilemez derecede kıymetli" diye konuştu.