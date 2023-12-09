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Kassam Tugayları’ndan katil İsrail’i şoke eden görüntü! Füzelerle hodri meydan: Tel Aviv'i vuracak menzili var

Kassam Tugayları katil İsrail'e karşı direnişlerini sürdürüyor. Bölgeden her gün yeni görüntüler paylaşılıyor. Son olarak Hamas'ın paylaştığı görüntüler terör devleti İsrail'i şoke etti. Füzelerle gözdağı verildi. Bunlar askeri açıdan nereyi vurabilir? Demir Kubbe'yi delebilirler mi? Ellerinde hangi silahlar var? Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, A Haber canlı yayınında görüntüleri analiz etti. Çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 09.12.2023 22:45 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 23:13
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Kassam Tugayları’ndan katil İsrail’i şoke eden görüntü! Füzelerle hodri meydan: Tel Aviv’i vuracak menzili var

Katil İsrail'in sınır tanımayan saldırıları sürüyor. 64. günde de Gazze bombardıman altında, sivil kayıplar artıyor.

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Kassam Tugayları’ndan katil İsrail’i şoke eden görüntü! Füzelerle hodri meydan: Tel Aviv’i vuracak menzili var

Kassam Tugayları ise direnişlerini sürdürüyor.

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Kassam Tugayları’ndan katil İsrail’i şoke eden görüntü! Füzelerle hodri meydan: Tel Aviv’i vuracak menzili var

Hamas ve terör devleti İsrail her gün çatışma bölgesinden yeni görüntüler paylaşmaya devam ediyor.

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Kassam Tugayları’ndan katil İsrail’i şoke eden görüntü! Füzelerle hodri meydan: Tel Aviv’i vuracak menzili var

Kassam Tugayları katil İsrail'i şoke eden bir görüntü paylaştı.

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Kassam Tugayları’ndan katil İsrail’i şoke eden görüntü! Füzelerle hodri meydan: Tel Aviv’i vuracak menzili var

Gazze şeridinin içerisinde çekildiği söylenen görüntüde üstü brandayla örtülmüş yer açılıyor.


Burada füzelerin roketlerin olduğu görülüyor.