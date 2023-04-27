27 Nisan 2023, Perşembe
KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI 2023! İŞKUR Karayolları personel alımı ne zaman? KGM esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI!
İŞKUR Karayolları personel alımı başvuru ekranı 2023! KGM İŞKUR üzerinden 3 bin sürekli işçi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından başvurular hakkında detaylar, merak konusu oldu. Vatandaşlar, Karayolları işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR KGM personel alımı başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 27.04.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 16:20
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