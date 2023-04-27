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Haberler Galeri KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI 2023! İŞKUR Karayolları personel alımı ne zaman? KGM esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI!

KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI 2023! İŞKUR Karayolları personel alımı ne zaman? KGM esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI!

İŞKUR Karayolları personel alımı başvuru ekranı 2023! KGM İŞKUR üzerinden 3 bin sürekli işçi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından başvurular hakkında detaylar, merak konusu oldu. Vatandaşlar, Karayolları işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR KGM personel alımı başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 27.04.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 16:20
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KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI 2023! İŞKUR Karayolları personel alımı ne zaman? KGM esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI!

Resmi Gazate'de yayımlandı! Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin yeni işçi alımı haberi az önce duyuruldu. İlan şartlarını taşıyan adaylar; 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Başvurmak isteyen kişiler, İŞKUR Karayolları personel alımı başvuru nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, KGM başvuru ekranı!

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KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI 2023! İŞKUR Karayolları personel alımı ne zaman? KGM esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI!

KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 personel alımı başvuruları 27 Nisan 2023 tarihinden itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden alınacak.

İŞKUR KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

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KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI 2023! İŞKUR Karayolları personel alımı ne zaman? KGM esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI!

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvuru yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.

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KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI 2023! İŞKUR Karayolları personel alımı ne zaman? KGM esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI!

KGM 2023 ALIM YAPILACAK KADROLAR VE KONTENJANLAR

- 80 Ağır Makine Yağcısı,

- 37 Asfalt Usta Yardımcısı,

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KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI 2023! İŞKUR Karayolları personel alımı ne zaman? KGM esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI!

- 75 Aşçı,

- 288 Atölye Usta Yardımcısı,

- 144 Bakım İşçisi,