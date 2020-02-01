362'si kadın 3550 jandarma astsubay alınacak! Kılavuz yayınlandı... JGK astsubay alım şartları neler?

Jandarma Genel Müdürlüğü 3 bin 550 astsubay alımı yapacak! Astsubayların 362'si kadın olacak. Başvuruların nasıl yapılması gerektiğine dair bir kılavuz da yayınlandı. Kılavuzda adaylara tüm ayrıntılar geniş açıklamalar ile anlatıldı. Jandarma Astsubay görevi için ilgi oldukça büyük. Binlerce kişi başvuruların nasıl yapılacağını, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. En yoğun araştırma ise istenen şartlar üzerine yapılıyor. Peki, JGK astsubay alım şartları neler? İşte 362'si kadın 3 bin 550 jandarma astsubay alımı ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 11:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





