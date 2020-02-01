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362'si kadın 3550 jandarma astsubay alınacak! Kılavuz yayınlandı... JGK astsubay alım şartları neler?

Jandarma Genel Müdürlüğü 3 bin 550 astsubay alımı yapacak! Astsubayların 362'si kadın olacak. Başvuruların nasıl yapılması gerektiğine dair bir kılavuz da yayınlandı. Kılavuzda adaylara tüm ayrıntılar geniş açıklamalar ile anlatıldı. Jandarma Astsubay görevi için ilgi oldukça büyük. Binlerce kişi başvuruların nasıl yapılacağını, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. En yoğun araştırma ise istenen şartlar üzerine yapılıyor. Peki, JGK astsubay alım şartları neler? İşte 362'si kadın 3 bin 550 jandarma astsubay alımı ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 11:41
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362'si kadın 3550 jandarma astsubay alınacak! Kılavuz yayınlandı... JGK astsubay alım şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. JGK 362'si kadın 3 bin 550 astsubay alacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı'na bağlı JGK bünyesine alınacak astsubaylarda aranan şartlar yayınlanan kılavuz ile duyuruldu. Başvuru yöntemleri ve tarihlere dair de geniş açıklamalar yapıldı. Astsubaylık için oldukça büyük ilgi var. Peki, JGK astsubay alım şartları neler? İşte tüm detaylar...

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362'si kadın 3550 jandarma astsubay alınacak! Kılavuz yayınlandı... JGK astsubay alım şartları neler?

JGK ASTSUBAY ALIMI İÇİN KILAVUZU YAYINLADI

İçişleri Bakanlığı en az ön lisans mezunu sözleşmeli astsubay alımı yapıyor. İkmal, Personel, Maliye, Jandarma, Uçak Helikopter Teknisyeni, İstihkam, Bakım, Muharebe, Sağlık alanlarında 3 bin 550 personel alımı için bavuru kılavuzu yayımlandı.

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362'si kadın 3550 jandarma astsubay alınacak! Kılavuz yayınlandı... JGK astsubay alım şartları neler?

KPSS ŞARTI VAR

KPSS ile 362 kadın olmak üzere toplamda 3 bin 550 personel alacağı bildirildi. 2020 sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri de belli oldu. Başvuru yapmak isteyen adaylar vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet sitesi üzerinden yapabilecekler.

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362'si kadın 3550 jandarma astsubay alınacak! Kılavuz yayınlandı... JGK astsubay alım şartları neler?

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHİ
Astsubay olmak isteyenler başvurularını vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris resmi internet sitesindeki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel temini Dairesi Başkanlığı sistemi üzerinden yapacak. sisteme e-devlet üzerinden giriş yapılacak.

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362'si kadın 3550 jandarma astsubay alınacak! Kılavuz yayınlandı... JGK astsubay alım şartları neler?

Başvurular ise 4 Şubat 2020 tarihinde alınmaya başlayacak. Son başvuru tarihi 21 Şubat 2020 tarihinde saat 16:00'da sona erecek. Sınav tarihine ilişkin net bir tarih ise belirtilmedi.