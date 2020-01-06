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Kar tatili son dakika haberleri geliyor! Hangi illerde okullar tatil? Eskişehir, Bolu, Kütahya okullar tatil mi?

Yurdun dört köşesinden kar haberleri geliyor. Soğuk hava dalgası Türkiye'yi esir almış durumda. Birçok ilde kar yağışı etkisini gösterirken, kar olmayan illerde ise sağanak yağış etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde eğitime ara verildi. Tatil haberlerinin gelmesiyle birlikte kar yağışı olan illerde yoğun bir arayış başladı. Öğrenciler, bugün ve yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, hangi illerde okullar tatil? Eskişehir, Bolu, Kütahya okullar tatil mi? Sizler için meteorolojinin son dakika uyarılarını ve kar tatili haberlerini derledik. İşte 6 Ocak 2020 hava tahminleri ve okulların tatil olduğu iller...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 12:14
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Kar tatili son dakika haberleri geliyor! Hangi illerde okullar tatil? Eskişehir, Bolu, Kütahya okullar tatil mi?

Yurdun dört bir yanından kar tatili haberleri geliyor. Türkiye'nin birçok ili kar yağışına teslim oldu. Kar yağışının etkili olduğu illerden gelen tatil haberleri merak ediliyor. Ayrıca meteorolojiden gelen uyarılar da merakla araştırılıyor. Sizler için meteorolojinin tüm uyarıları ve hava tahminleri ile birlikte kar tatili haberlerini derledik. İşte detaylar...

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Kar tatili son dakika haberleri geliyor! Hangi illerde okullar tatil? Eskişehir, Bolu, Kütahya okullar tatil mi?

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da geçtiğimiz son 15 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava yeni haftada da etkisini hissettirecek. Pazartesi'nden itibaren 0 dereceye kadar düşmesi beklenen hava sıcaklığıyla birlikte karla karışık yağmur da görülecek. Çarşamba gününe kadar etkili olması beklenen yağışlı havanın perşembe gününden itibaren açması bekleniyor.

Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili resmi açıklama geldiği anda haberimizde yer alacaktır.

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Kar tatili son dakika haberleri geliyor! Hangi illerde okullar tatil? Eskişehir, Bolu, Kütahya okullar tatil mi?

İSTANBUL HAVA DURUMU

Son dakika: 10 gündür soğuk havanın etkisinde olan İstanbul'da kar yağışı için bekleyiş devam ederken Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da haftanın ilk günlerinde soğuk ve yağmurlu hava etkili olurken şiddetli rüzgar da görülecek.

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Kar tatili son dakika haberleri geliyor! Hangi illerde okullar tatil? Eskişehir, Bolu, Kütahya okullar tatil mi?

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: Batı Karadeniz'de 3,0 ila 4,0 m; Doğu Karadeniz'de 1,0 ila 2,0 m Görüş; İyi, fırtına anında zayıf.

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Kar tatili son dakika haberleri geliyor! Hangi illerde okullar tatil? Eskişehir, Bolu, Kütahya okullar tatil mi?

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (40 km/sa), akşam 6 ila 8 (50-75 km/sa), gece 9 (90 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam 3,5 m, gece 4,0 m, Görüş: İyi, fırtına anında zayıf.