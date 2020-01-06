Kar tatili son dakika haberleri geliyor! Hangi illerde okullar tatil? Eskişehir, Bolu, Kütahya okullar tatil mi?

Yurdun dört köşesinden kar haberleri geliyor. Soğuk hava dalgası Türkiye'yi esir almış durumda. Birçok ilde kar yağışı etkisini gösterirken, kar olmayan illerde ise sağanak yağış etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde eğitime ara verildi. Tatil haberlerinin gelmesiyle birlikte kar yağışı olan illerde yoğun bir arayış başladı. Öğrenciler, bugün ve yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, hangi illerde okullar tatil? Eskişehir, Bolu, Kütahya okullar tatil mi? Sizler için meteorolojinin son dakika uyarılarını ve kar tatili haberlerini derledik. İşte 6 Ocak 2020 hava tahminleri ve okulların tatil olduğu iller...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





